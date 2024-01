Dall'8 gennaio a Boves "Piccolo coro selvatico", corso per bimbi della primaria

In partenza da gennaio il Piccolo Coro Selvatico, corso rivolto ai bambini della scuola Primaria che si articolerà in 11 incontri con le insegnanti Luisa Bersia e Irene Munari a partire da lunedì 8 gennaio 2024, in orario 17:30 - 18:30 a Boves.

Attraverso esercizi di vocalità, body percussion, circle songs e movimento espressivo, le docenti daranno vita ad un originalissimo coro.

Tutte le informazioni sono consultabili su www.lafabbricadeisuoni.it/imboves, iscrizioni online entro il 3 gennaio 2024.