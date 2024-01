Savigliano, dall'8 gennaio il cantiere di riqualificazione di piazza Schiaparelli

È previsto per lunedì 8 gennaio l'inizio dei lavori di riqualificazione di piazza Schiaparelli. Un avvio fissato al termine delle Festività natalizie, deciso in accordo tra Comune ed Ascom, per non penalizzare lo shopping del periodo natalizio.

La prima operazione sarà quella della sostituzione degli alberi. Gli attuali arbusti, oltre ad essere pericolosi in caso di calamità naturali, presentano enormi radici che erano ormai la principale causa di dissesto della piazza.

"Vogliamo rassicurare i saviglianesi – spiega l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio, (Progetto Per Savigliano) –. Saranno ripiantumati alberi in un numero maggiore, e questa volta si tratterà di essenze più adatte alle nostre latitudini, che abbelliranno lo spazio".

In mezzo alla piazza – dove ovviamente saranno mantenuti i posti auto – sarà realizzato un passaggio pedonale protetto, sarà installato un nuovo impianto di illuminazione e sarà rinnovato l'arredo urbano. Anche all'anello stradale intorno alla piazza sarà dato nuovo smalto.

"I lavori dureranno alcuni mesi – afferma Brizio – e ci scusiamo fin da ora per il disagio che le operazioni potranno arrecare. Nel periodo del cantiere, suggeriamo di usufruire del vicino parcheggio di corso Caduti, a fianco della scuola media Schiaparelli. Siamo certi che si tratta di un piccolo sacrificio che verrà ripagato da una piazza decisamente più bella e a misura di cittadino".