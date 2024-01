Nella notte a fuoco un bosco a Cervasca: AIB e vigili del fuoco sul posto

Intervento di AIB e vigili del fuoco provinciali nella notte appena trascorsa, circa dalle 00.30 sino alle 5 del mattino odierno.

Coinvolto un bosco in località Madonna degli Alpini di Cervasca. Le fiamme si sono originate per cause e con dinamica ancora da determinare, ma il forte vento ha reso complesso, per gli intervenuti, contenere e circoscrivere lo scenario.

Non si segnalano coinvolti di sorta. Dalle 5 un equipaggio dei vigili del fuoco e uno degli AIB è rimasto sul luogo per monitorare, nell'eventualità di possibili nuove accensioni delle fiamme.

Sul posto gli AIB di Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Macra e Villar San Costanzo, assieme ai vigili del fuoco di Cuneo e Busca.