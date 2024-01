Cuneo, chi deve pulire i continui episodi di vomito davanti ai negozi?

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio sig. Direttore,

vorremmo segnalarle una situazione di estremo degrado che si sta verificando nell'ultimo periodo in Via Carlo Emanuele Terzo (isolato Via Cavallotti/Corso Dante): ogni mattina, da alcune settimane, arrivando in negozio, rinveniamo episodi evidentemente poco piacevoli di rigetto umano nella zona parcheggi antistante il marciapiede fronte attività commerciali.