Il grazie di un paziente al reparto di Urologia dell'ospedale di Cuneo

Egregio Direttore,

Le scrivo per esprimere i miei più sinceri complimenti al Reparto di Urologia del Santa Croce di Cuneo, egregiamente diretto dal primario dott. Ivano Morra, presso il quale sono stato ricoverato per ben tre volte, sottoponendomi a due interventi.

Con grande piacere posso affermare di aver riscontrato non solo la continuità nell’eccellenza del servizio, ma anche evidenti miglioramenti. Il reparto è gestito con straordinaria scrupolosità, attenzione, professionalità e, soprattutto, con un’immensa umanità dal Dott. Morra, che dimostra ogni giorno di essere un punto di riferimento imprescindibile per il nostro territorio.

Lei può essere giustamente fiero di questo reparto, che rappresenta una vera e propria eccellenza nel panorama sanitario, non solo provinciale, ma regionale. L’équipe medica, che ringrazio sentitamente, è composta da professionisti straordinari, capaci e disponibili, che rendono questo reparto un modello di riferimento, stimato e invidiato da molti.

Un plauso particolare va anche alla Caposala, sempre gentile, sorridente e pronta a soddisfare ogni esigenza dei pazienti, e alla Dott.ssa Ramona, il cui alto livello di preparazione e dedizione è evidente in ogni momento.

Un ringraziamento sentito va anche al personale infermieristico e agli OSS, che cito non certo per ultimi in importanza. Essi rappresentano il cuore pulsante del reparto: instancabili, premurosi, professionali e sempre pronti ad ascoltare e a prendersi cura dei pazienti, in perfetta sinergia con il Primario e l’équipe medica.

Infine, desidero ringraziare di cuore il Dott. Morra per la sua competenza, gentilezza e umanità. In questi anni si è instaurato con lui un rapporto di profonda stima e affetto. Ha saputo comprendere a fondo il mio caso, accompagnandomi con sensibilità e aiutandomi anche a livello psicologico, cosa non scontata e che porterò sempre con gratitudine nel cuore.

Con stima e riconoscenza,

Un paziente di 50 anni