Come combattere la desertificazione bancaria in Italia

La desertificazione bancaria è un fenomeno che si verifica quando le banche chiudono i loro sportelli in aree geografiche, in particolare nei comuni più piccoli. Questo fenomeno ha avuto un'accelerazione negli ultimi anni, a causa di una serie di fattori, tra cui la digitalizzazione dei servizi bancari, la crisi economica e la concorrenza dei nuovi operatori fintech.

Secondo i dati dell'Osservatorio sulla desertificazione bancaria della FIRST CISL, al 31 dicembre 2022, in Italia ci sono 4,3 milioni di persone che vivono in comuni privi di accesso ai servizi bancari e 6 milioni che possono contare su una sola filiale. Le regioni più colpite sono il Sud Italia, in particolare Calabria, Molise e Campania.

La desertificazione bancaria ha una serie di conseguenze negative, sia per i cittadini che per le imprese. Per i cittadini, significa una maggiore difficoltà di accesso ai servizi bancari, come il prelievo di contanti, l'apertura di un conto corrente o la richiesta di un prestito. Per le imprese, significa una minore disponibilità di credito e una maggiore difficoltà di gestione delle transazioni finanziarie.

Le conseguenze della desertificazione bancaria sono particolarmente gravi per le fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone che vivono in aree rurali o periferiche. Queste persone, spesso non hanno accesso a Internet o non sono in grado di utilizzare i servizi bancari online.

Per contrastare il fenomeno della desertificazione bancaria, sono state proposte una serie di soluzioni, tra cui:

* Incentivare le banche a mantenere gli sportelli nei comuni più piccoli;

* Creare nuove forme di accesso ai servizi bancari, come le banche postali o le casse di risparmio;

* Investire nella digitalizzazione dei servizi bancari, in modo da renderli più accessibili a tutti.

Qual’è la soluzione contro la desertificazione bancaria?

E’ molto semplice: per combattere la desertificazione, un utente o cliente di banca non può fare altro che scegliere la banca migliore con il migliore conto corrente, dotarsi di computer o smartphone e scaricare l’applicazione della propria banca, oppure aprire un nuovo conto online ed usufruire di quello.

Cosa posso fare con un moderno conto corrente online con le loro App per smartphone ed internet banking?

Con un moderno conto corrente online, puoi effettuare una serie di operazioni bancarie da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, senza doverti recare in filiale.

Operazioni di base:

* Depositare e prelevare denaro

* Effettuare bonifici

* Inviare e ricevere denaro tramite carte di credito e di debito

* Pagare utenze e bollette

* Ricaricare il cellulare

* Accreditare lo stipendio o la pensione

Operazioni avanzate:

* Gestire i risparmi e investire in Borsa

* Richiedere prestiti e mutui

* Aprire un conto deposito

* Assicurare i tuoi risparmi

* Ottenere una carta di debito o di credito virtuale

Servizi aggiuntivi:

* Assistenza clienti 24/7

* Gestione dei pagamenti ricorrenti

* Notifiche push sulle transazioni

* Accesso ai conti correnti di altri membri della famiglia

App per smartphone

Le app per smartphone dei conti correnti online offrono una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui:

* Controllo in tempo reale del saldo e delle transazioni

* Geolocalizzazione degli ATM e degli sportelli

* Pagamento contactless con il cellulare

* Blocco e sblocco della carta di credito o di debito

Internet banking

L'internet banking è un servizio che ti permette di accedere al tuo conto corrente online tramite un computer. Offre le stesse funzionalità dell'app per smartphone, ma con una maggiore interfaccia grafica.

Pagamento di tasse, multe, bollette e C-BILL

La maggior parte dei conti correnti online ti permette di pagare tasse, multe, bollette e C-BILL direttamente dal tuo conto corrente. Per farlo, devi semplicemente inserire i dati richiesti, come il codice IBAN del destinatario e l'importo da pagare.

Investimenti in Borsa

Alcune banche offrono la possibilità di investire in Borsa direttamente dal conto corrente online. Per farlo, devi aprire un conto titoli e scegliere gli strumenti finanziari in cui vuoi investire.

In conclusione, un moderno conto corrente online ti offre una serie di funzionalità e servizi che ti permettono di gestire le tue finanze in modo semplice e sicuro, ovunque tu sia.

Non è mai troppo tardi per imparare ad usare smartphone e/o PC

Non è mai troppo tardi per imparare ad usare lo smartphone o PC ed andare a fare pagamenti nei siti delle banche o siti istituzionali. In effetti, è importante imparare queste competenze, poiché il mondo diventa sempre più digitale.

Ecco alcuni motivi per cui è importante imparare ad usare lo smartphone o PC ed andare a fare pagamenti nei siti delle banche o siti istituzionali:

* È più conveniente. Non devi più recarti in banca o in altri uffici per effettuare pagamenti. Puoi farlo da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

* È più sicuro. I pagamenti online sono generalmente più sicuri dei pagamenti in contanti o con assegno. Le banche e altri siti istituzionali utilizzano misure di sicurezza avanzate per proteggere i tuoi dati finanziari.

* È più facile. I siti bancari e istituzionali sono progettati per essere facili da usare, anche per i principianti. Di solito, basta inserire alcuni dati, come il tuo nome, l'indirizzo e il numero di conto corrente, per effettuare un pagamento.

Se non sai come usare lo smartphone o PC ed andare a fare pagamenti nei siti delle banche o siti istituzionali, ci sono molte risorse disponibili per aiutarti. La tua banca o il tuo istituto finanziario possono fornire istruzioni o corsi di formazione. Ci sono anche molti tutorial online e libri che possono insegnarti le basi.

Ecco alcuni suggerimenti per imparare ad usare lo smartphone o PC ed andare a fare pagamenti nei siti delle banche o siti istituzionali:

* Inizia con le basi. Impara come accendere e spegnere il tuo dispositivo, come utilizzare il touchscreen e come navigare sul web.

* Pratica con un conto dimostrativo. Molte banche offrono conti dimostrativi che ti consentono di provare le loro funzionalità senza dover aprire un conto reale.

* Chiedi aiuto. Se hai difficoltà, non aver paura di chiedere aiuto a un amico, un familiare o un dipendente della banca.

Con un po' di pratica, imparerai rapidamente come usare lo smartphone o PC ed andare a fare pagamenti nei siti delle banche o siti istituzionali.

Perchè tante banche chiudono le filiali:

Le banche chiudono molte filiali nei paesi più piccoli per una serie di motivi, tra cui:

* La digitalizzazione dei servizi bancari. Sempre più persone utilizzano i servizi bancari online e mobili, il che rende meno necessario recarsi in filiale per effettuare operazioni bancarie.

* La crisi economica. La crisi economica ha portato a una riduzione dei profitti delle banche, che le ha costrette a tagliare i costi. La chiusura delle filiali è uno dei modi per ridurre i costi.

* La concorrenza dei nuovi operatori fintech. I nuovi operatori fintech, come N26 e Revolut, offrono servizi bancari online e mobili a prezzi più convenienti rispetto alle banche tradizionali. Ciò sta spingendo le banche tradizionali a chiudere le filiali per ridurre la concorrenza.

Questi fattori hanno portato a una situazione in cui le filiali bancarie nei paesi più piccoli sono sempre meno frequentate e redditizie. Di conseguenza, le banche hanno deciso di chiudere queste filiali per ridurre i costi e concentrarsi su mercati più redditizi.

La chiusura delle filiali bancarie nei paesi più piccoli ha una serie di conseguenze negative, sia per i cittadini che per le imprese. Per i cittadini, significa una maggiore difficoltà di accesso ai servizi bancari, come il prelievo di contanti, l'apertura di un conto corrente o la richiesta di un prestito. Per le imprese, significa una minore disponibilità di credito e una maggiore difficoltà di gestione delle transazioni finanziarie.

Le conseguenze della chiusura delle filiali bancarie sono particolarmente gravi per le fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone che vivono in aree rurali o periferiche. Queste persone, spesso non hanno accesso a Internet o non sono in grado di utilizzare i servizi bancari online.

Per contrastare il fenomeno della chiusura delle filiali bancarie, sono state proposte una serie di soluzioni, tra cui:

* Il cliente può usare gli stessi servizi offerti da una filiale tramite un PC o uno smartphone

* Incentivare le banche a mantenere gli sportelli nei comuni più piccoli;

* Creare nuove forme di accesso ai servizi bancari, come le banche postali o le casse di risparmio;

* Investire nella digitalizzazione dei servizi bancari, in modo da renderli più accessibili a tutti.