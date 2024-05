Dopo Karlovy Vary arriva Palma di Majorka

Qualche settimana fa ha inaugurato un nuovo monobrand a Karlovy Vary nella Repubblica Ceca e uno a Tashkent, in Uzbekistan. Tra qualche giorno sarà la volta di Palma di Majorca e di Herbin in Cina a continuazione di un programma retail che, da anni, sta portando riscontri molto positivi sia in termini di fatturato che di visibilità.

Per il 2024 non saranno le uniche aperture poiché sono previsti anche spazi a Dubai e a Tokyo mentre a settembre il brand Peserico sbarcherà addirittura in un megastore di 200 mq in Madison Avenue a New York e in un altro a Boston senza tener conto dei corner che Peserico, in collaborazione con la prestigiosa catena di negozi di Bloomingdale’s aprirà in tutti gli States.

Da ricordare che Peserico ha ben 11 propri monobrand in Italia che danno dai 2 di Milano a quelli di Venezia, Verona, Torino, Santa Margherita Ligure, Capri, Forte dei Marmi, Firenze, Roma, Cortina.