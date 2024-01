Valorizzazione scuole, progetti green e la magia del Tour de France: un 2024 ambizioso per Neive

Un 2024 pieno di idee, sfide, obiettivi da raggiungere e grandi opportunità per il comune di Neive. Parte tutto dalla scuola. "Si tratta di una priorità a cui dedichiamo attenzione e risorse perché le nuove generazioni sono il futuro delle nostre comunità", spiega il sindaco Annalisa Ghella.

Il 9 gennaio alle 18, intanto, si terrà nei locali della scuola dell'Infanzia la presentazione del nuovo anno e dell'offerta formativa. Diversi i lavori che sono stati eseguiti nelle aree esterne e nei giardinetti, oltre alla realizzazione dei tappeti antitrauma nei pressi della scuola primaria. "Uno degli interventi più importanti riguarderà la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico della palestra. Un progetto da 250.000 euro grazie ai fondi del PNRR. L'obiettivo è anche quello di migliorare l'offerta didattica e formativa, grazie al dialogo costante tra l'assessore alla scuola Deborah Bordino e il dirigente scolastico Pierluigi Rocca. Stiamo portando avanti un interessante progetto antispreco che riguarda la mensa scolastica".

Un'altra delle priorità dell'Amministrazione comunale è la sicurezza. Lungo il plesso scolastico sono stati realizzati camminamenti in sicurezza. “Un tratta lungo la ferrovia verrà, invece, terminata nell’ambito dell’organizzazione e asfaltatura che riguarda via Del Molino, via De Revello e corso Romano Scagliola, un trivio molto critico che si congestiona nelle ore di apertura e chiusura delle scuole", precisa il sindaco Ghella unitamente al vicesindaco Francesco Bordino.

Nell'ultimo consiglio comunale è stata sbloccata inoltre la cifra di 80.000 euro per lavori di asfaltatura e rappezzi lungo le borgate. Il cronoprogramma è già definito e riguarderà da marzo via Rio Freddo, e a seguire, via Serra Capelli, via Nuova del Campo e altre opere minori.

L'ambiente e il verde sono un altro bacino di interventi molto importante. Sono già stati realizzati i lavori di riqualificazione del Parco Giolitti, dell'annessa area cani e dell'area verde davanti all'ala nella zona del peso, grazie alla partecipazione delle imprese private Pets Planet e Vite d’oro. "Un nuovo progetto riguarderà la nascita di un bosco didattico e olistico, adiacente al campetto sportivo di Neive capoluogo, nel massimo rispetto del verde esistente. Qui saranno installate e posizionate piattaforme in legno e percorsi esperienziali", aggiunge ancora il primo cittadino.

Un altro intervento di rilievo riguarderà il torrente Tinella. "Abbiamo presentato un documento di fattibilità sulla sua messa in sicurezza, realizzato grazie alla collaborazione dell’ingegner Alberto Fazio, il vicesindaco Francesco Bordino, il consigliere Salvatore Lorusso (Turi) e l’attivo interesse dell’ufficio tecnico. Con l’utilizzo di un drone sono state visualizzate anche le anse più nascoste. Fattiva la collaborazione con la Regione Piemonte che ha già finanziato un primo intervento, dopo l’ultimo evento alluvionale e che ringraziamo per il contributo di 15.000 euro a favore della protezione civile, risorsa fondamentale in queste situazioni di criticità”.

Cultura e sport sono gli ultimi due temi di un anno che si preannuncia ricco di eventi e sorprese. Il 15 febbraio Neive ospiterà il comitato che sostiene la candidatura di Alba-Bra-Langhe e Roero a capitale della cultura 2026. "Si tratta di una grande opportunità per il territorio e una possibile grande vetrina internazionale, che per il nostro comune sarà sicuramente lo storico passaggio del tour de France, il prossimo 1° luglio. Siamo pronti ad affrontare questa sfida e stiamo già progettando lungo tutto l'anno degli eventi dedicati alla cittadinanza", conclude il sindaco Ghella. La storica manifestazione attraverserà corso Romano Scagliola, via XX Settembre, il Rondò e la Provinciale verso Barbaresco.