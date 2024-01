Lutto a Cuneo per la scomparsa di Roberto Olivero, chitarrista e co-titolare di "Capotasto"

Ore di lutto nel Cuneese e nel mondo della musica per la scomparsa di Roberto Olivero, co fondatore e co-titolare di "Capotasto" che si è spento, venerdì 5 gennaio, all'età di 68 anni, a causa della malattia.

Nel 1979, con il collega e socio Valeriano Rovera, aveva aperto la prima sede del negozio specializzato in chitarre, percussioni, accessori, in via Quintino Sella; un punto di riferimento per studenti del Conservatorio e per gli amanti della musica, che aveva poi trovato nuova casa in via Sebastiano Grandis, dove si trova ora.

Amante e studioso della musica fin dalla giovane età era conosciutissimo in Granda. In molti, infatti, lo ricordano per la sua gentilezza e professionalità.

Lascia la moglie Anna Maria Tonet, docente di musica delle scuole medie "Delfino Orsi" di Villanova Mondovì e le figlie Marta ed Emma con Roberto.

I funerali saranno celebrati lunedì 8 gennaio alle 14.30 nella parrocchia di San Giovanni a Peveragno.