Mondovì, il caso Politecnico agita la politica, Azione e Forza Italia uniti: "Sede strategica per il territorio, va preservata"

Si terrà domani, martedì 9 gennaio, l'ultima delle tre assemblee elettorali organizzate dal Politecnico di Torino in vista delle votazioni per l'elezione del nuovo rettore, che succederà al professor Guido Saracco e che sarà in carica dal 2024 al 2030.

Tre i docenti candidati: Stefano Corgnati, Juan Carlos De Martin e Paolo Fino.

Una fase di cambiamento importante non solo per il campus torinese, ma anche per le sedi decentrate come quella di Mondovì, perché ogni candidato ha presentato la propria visione futura sulla riorganizzazione delle didattica dell'ateneo e, in un caso in particolare, l'intenzione sembrerebbe quella di guardare al potenziamento di Torino, piuttosto che alle sedi esterne.

Con l'elezione del nuovo rettore quindi potrebbe cambiare qualcosa anche per Mondovì?

Come riportavamo nelle scorse settimane, al momento, si tratta solo di ipotesi che, però, destano preoccupazione in Granda dove, per la riapertura dei locali di via Cottolengo, era stato fatto un grande sforzo - non solo economico - da parte del Comune e delle fondazioni bancarie, col coinvolgimento di partner come Confindustria Cuneo e aziende del territorio per la creazione di corsi di laurea professionalizzanti.

AZIONE E FORZA ITALIA A DIFESA DEL POLITECNICO DI MONDOVI'

A fare quadrato attorno al Politecnico di Mondovì, oltre al sindaco Luca Robaldo, al presidente di Confindustria Cuneo Mariano Costamagna e al presidente della Camera di Commercio di Cuneo Mauro Gola, scende in campo anche la politica locale.