Incertezze sul futuro del Politecnico a Mondovì, Confindustria Cuneo: "Sede strategica da mantenere e rafforzare"

Desta preoccupazione la possibilità di un ridimensionamento del Politecnico di Mondovì, riaperto nel 2019 con un grande sforzo economico e di sinergie sul territorio della Granda.

L'incertezza sul futuro della sede di via Cottolengo è emersa, negli scorsi giorni, in seguito a una proposta programmatica presentata da uno dei tre candidati al Rettorato per i prossimi sei anni.

In lizza per succedere al professor Guido Saracco, come riportavamo negli scorsi giorni, sono i docenti Stefano Corgnati, Juan Carlos De Martin e Paolo Fino che, lo scorso 11 dicembre, in occasione della seconda assemblea elettorale, hanno presentato le proposte future non solo per il campus torinese, ma anche per le sedi distaccate, come quella di Mondovì (leggi qui).

Propio una delle proposte illustrate in tal sede riterrebbe più opportuno non investire all'esterno di Torino. In questo scenario la chiusura o un ridimensionamento per il Politecnico di Mondovì sarebbe una vera e propria tegola non solo per la Città, ma per l'intero territorio.

Per la riapertura dell'Università, infatti, erano state messe in campo energie e sostegni economici grazie al Comune, alle fondazioni CRC e CRT, oltre all'attivazione di corsi di laurea professionalizzanti che hanno visto la partnership di Confindustria Cuneo e di numerose aziende del territorio.

Preoccupati il sindaco di Mondovì Luca Robaldo, così come Mauro Gola, presidente della Camera di Commercio di Cuneo (leggi qui).

Dello stesso avviso anche Confindustria Cuneo che, in questi anni, ha lavorato in stretta sinergia con il Politecnico monregalese.

"Guardiamo con preoccupazione all’eventualità di un ridimensionamento della sede monregalese del Politecnico di Torino - dichiara Mariano Costamagna, presidente di Confindustria - "Riteniamo, infatti, che sia cruciale mantenere questa presenza strategica per il futuro tecnologico ed economico della nostra provincia e abbiamo più di un motivo per pensarlo.