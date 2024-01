Savigliano, cresce la popolazione: +155 abitanti, i residenti superano le 21.800 unità

Cresce di 155 individui la popolazione saviglianese. I residenti – in base ai dati diffusi dall'Ufficio Anagrafe del Comune, aggiornati al 31 dicembre 2023 – sono 21.844 (10.657 gli uomini, 11.187 le donne). Un anno fa, i residenti erano 21.689. In leggero calo gli stranieri, che passano dalle 2.266 unità del 2022 alle 2.257 del 2023.



168 i nuovi nati (l'anno precedente erano stati 185): 91 fiocchi azzurri e 77 fiocchi rosa. I decessi sono stati 202, 101 uomini e 101 donne: il saldo è dunque negativo, di 34 unità.



Da evidenziare come 548 persone abbiano scelto di trasferirsi a Savigliano da altri Comuni italiani, e 192 siano giunti dall'estero (18 sono gli iscritti nei registri per altri motivi, per un totale iscritti di 758).



I cancellati dai registri risultano complessivamente 569: il saldo migratorio, e per altri motivi, ammonta a 189 unità (era a quota 246 nel 2022).



Si contano poi 9.779 famiglie anagrafiche in totale, 1063 famiglie con almeno uno straniero, 786 famiglie con intestatario straniero, 20 convivenze anagrafiche e 45 convivenze di fatto.



Riguardo gli stranieri residenti a Savigliano, la comunità più numerosa è quella albanese (698 individui), seguita da quella marocchina (348), romena (328), indiana (189) e cinese (78).