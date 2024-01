Moglie nasconde droga nelle mutandine per salvare il marito: assolta

Quando la Norm di Saluzzo entrò in casa loro per effettuare una perquisizione a carico del marito, lei nascose la droga nelle mutandine per salvarlo. L'uomo, soggetto noto alle forza dell'ordine, era infatti stato arrestato poco prima perchè sorpreso in macchina mentre cedeva della droga ad un acquirente.

Il gesto d'amore costò alla donna, incensurata, un processo penale di fronte al tribunale Cuneo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Come spiegato dal luogotenente Giancarlo Usai, che effettuò la perquisizione domiciliare, fu proprio il marito a consegnare la sostanza stupefacente: "La moglie si diresse in camera da letto assieme a una marescialla ed estrasse dalle mutande che aveva indosso un bilancino, 58 grammi di hashish e 39 involucri termosaldati di cocaina. Il marito consegnò poi a sua volta 1.500 euro in contanti che aveva nascosto in una giacca".

Nel corso dell'istruttoria erano stati ascoltati alcuni consumatori ed acquirenti del marito e tutti hanno confermato di non conoscere l'imputata se non per via del loro rapporto coniugale. Il giudice ha dunque assolto la donna perchè il fatto non costituisce reato.