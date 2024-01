Biodigestore affidato a Entsorga Italia spa, la sindaca Robbione: “Andremo a fondo rispetto a tutti i passaggi”

“Come sempre andremo a fondo rispetto a tutti i passaggi. Chiediamo trasparenza e chiarezza, quella che fino ad oggi non abbiamo percepito sulla tenuta economica e ambientale e sulle ricadute per la nostra Città, per l'intero territorio e per il mondo agricolo, così importante, che vive intorno all'impianto”.

Così la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione all'indomani dell'assemblea Acsr in cui è stata ufficializzata l’aggiudicazione definitiva della realizzazione del biodigestore alla Entsorga Italia Spa, una delle due società – insieme a Waste To Methane – che aveva partecipato alla procedura per l’individuazione del fornitore avviata nel giugno scorso.

Il fornitore individuato dovrà presentare la progettazione esecutiva ad avvenuto ottenimento dell’autorizzazione, mentre la conclusione dell’intervento di installazione dell’impianto, di commissioning, di avviamento e marcia provvisoria dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026.