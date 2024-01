Condannato spacciatore: vendeva cocaina invitando gli acquirenti a prendere un caffè

Tre anni e due mesi di reclusione e 5mila euro di multa. È questa la pena inflitta dal tribunale di Cuneo a A.B., un uomo di origini albanesi, sotto accusa per spaccio continuato di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’istruttoria un testimone aveva confermato di rifornirsi dall’imputato per consumare cocaina. "Ci saranno state circa 80 cessioni -aveva riferito in aula-. Altre volte avvenivano tramite una terza persona. Il segnale era ‘ci vediamo per un caffè?".

L’indagine a carico dell’imputato aveva preso avvio nel febbraio 2019 da parte degli agenti della Questura di Cuneo. L’attività di intercettazione ed appostamenti avevano portato le autorità a scoprire il cospicuo giro di clientela di A.B. Gli scambi di droga, come spiegato al giudice, venivano dissimulati con richieste tipo “prendiamoci un caffè”, “mi serve il libretto dell’auto”, “il crick” o con foto di auto. Poi, A.B. nel maggio 2019 venne arrestato.

A riferire sull’operazione, era stato l’ispettore Di Carlo: "C’era stata una telefonata tra lui e un suo acquirente- aveva illustrato il poliziotto -. Dovevano incontrarsi ad un distributore alle porte di Cuneo. In quell’occasione, organizzato un servizio di osservazione, notammo che nel parcheggio del luogo era già presente il cliente e dopo pochi minuti arrivò A.B. che è salì sulla sua macchina. Hanno fatto un giro della rotonda in via Savona e sono tornati indietro. A.B. è poi risalito sulla sua auto e l’altro soggetto ha proseguito in direzione Madonna dell’Olmo e successivamente l’abbiamo fermato. Ci ha consegnato una pallina di cocaina da 2,68 grammi dicendoci di averla appena acquistata dall’imputato che è stato poi fermato e controllato a Cuneo: addosso gli sono stati trovati 160euro in tagli da 20euro e durante la perquisizione domiciliare sono stati rivenuti 1100 euro in contanti".