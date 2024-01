Papa Francesco risponde ai bimbi “dell'abete volante” di San Damiano Macra

Ieri mattina, martedì 9 gennaio, gli undici piccoli alunni della scuola dell'infanzia paritaria Maria Assunta di San Damiano Macra hanno ricevuto una lettera speciale, direttamente dal Vaticano.

È la risposta di Papa Francesco che tanto aspettavano.

La mattina di lunedì 20 novembre avevano assistito stupefatti al passaggio in volo dell'abete di 28 metri tagliato a Macra e diretto nella Santa Sede per le festività natalizie. Col nasò all'insù avevano gridato all'unisono: “L'abete volante!”. Una sezione di tronco era rimasta in Val Maira e trasformata da Barba Brisiu in “Sap”, un abete con occhi, naso e bocca, che oggi fa bella mostra nei locali dell'asilo.

Per l'accensione dell'albero in Vaticano, una lettera dei bimbi con tanto di foto era stata recapitata direttamente nelle mani del Papa. Ci era riuscito il Governatore Cirio, presente con tanti amministratori della Granda per quella occasione.

“Nella lettera a Papa Francesco avevamo raccontato che parte del suo abete era stato trasformato in Sap grazie alle mani fatate di Barba Brisiu e che ora addobba la nostra piccola scuola di montagna – spiega la maestra Cristina Arneodo -. È un onore che il Santo Padre ci abbia risposto”.

Ecco la risposta dal Vaticano: “Papa Francesco ha accolto con piacere il bel messaggio augurale che Gli avete indirizzato in occasione delle Festività Natalizie.

Egli ringrazia per l'affettuoso pensiero e vi invita a scorgere nel presepe Gesù fatto bambino per noi, che nell'umiltà desidera manifestare il grande amore per l'umanità, invocando il dono della pace e la gioia del cuore. Il Papa vi affida, insieme ai vostri cari, alla protezione della Santa Famiglia di Nazareth e volentieri invia la paterna Benedizione Apostolica”.