Per San Sebastiano la polizia locale di Saluzzo presenta sede e attività

Sabato 20 gennaio ricorre San Sebastiano, patrono della Polizia locale.

Per l’occasione, gli operatori del corpo associato comunale di Saluzzo, guidati dal comandate Fulvio Senestro, organizzano un momento di incontro per diffondere i dati dell’attività svolta nel 2023 e inaugurare i nuovi locali del quartier generale dei vigili, al piano terra del municipio di via Macallè.

Nell’ambito della riqualificazione e della manutenzione straordinaria in corso sull’edificio, grazie anche a fondi del Pnrr, il comando ha rinnovato gli uffici, acquisito nuovi spazi e sistemato dotazioni appena acquistate.

Nuovo e in una sistemazione più comoda per l’utenza anche lo sportello a cui si rivolgono i cittadini.

Il programma di sabato 20 gennaio prevede il ritrovo alle 17 con l’inaugurazione dei nuovi locali.

Segue la conferenza stampa per presentare l’attività della Polizia locale nell’anno appena concluso.

Alle 18,30 agenti, istituzioni, amici e famigliari si sposteranno in duomo per la messa dedicata proprio a San Sebastiano.

Infine, alle 2030, apericena al ristorante “Interno 2” (via Martiri della Liberazione 2).

La Polizia locale di Saluzzo, comandata da ottobre 2022 da Fulvio Senestro, conta su 13 agenti. Si tratta di un servizio associato con i Comuni di Manta e Lagnasco.

Alla festa di San Sebastiano sono stati invitati sia gli operatori che i Sindaci di tutti i Comuni vicini.

L’anno scorso, prima edizione della ricorrenza a Saluzzo, erano stati numerosi i partecipanti dalle città più popolose e da tanti Comuni delle Terre del Monviso.