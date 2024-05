In arrivo a Benevagienna diciassette nuovi defibrillatori

La presenza di defibrillatori semiautomatici DAE sul suolo pubblico è un progetto in corso di realizzazione da parte dell’amministrazione comunale. Questo progetto, voluto dal Sindaco Claudio Ambrogio e dalla Vice Rosaria Dogliani, è basato sul concetto di solidarietà, ha l’obiettivo di combattere l'arresto cardiaco, tutelare la salute e il diritto alla vita di ogni persona nel territorio comunale, e diffondere la cultura del primo soccorso tra la popolazione in situazioni di emergenza.



In tutto il territorio comunale, compresi i centri urbani e le frazioni, verranno collocati 17 defibrillatori, adeguatamente segnalati. Inoltre, 30 cittadini volontari hanno partecipato a corsi BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation) organizzati dall’associazione Cuore in Mente, ottenendo la certificazione sulle tecniche di supporto vitale di base e sull'uso del defibrillatore semi-automatico esterno.



Il dott. Baldassarre Doronzo, primario emerito della cardiologia dell’ospedale S.S. Annunziata di Savigliano e responsabile scientifico di Cuore in Mente, nonché coordinatore del corso, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa. La morte cardiaca improvvisa è una delle principali cause di mortalità tra giovani e adulti.



Per prevenire tali decessi è fondamentale intervenire entro pochi minuti (5/6 al massimo) con un massaggio cardiaco e una scarica elettrica. La presenza diffusa di defibrillatori e operatori laici formati è essenziale per garantire un intervento tempestivo ed efficace.