Cuneo, intensificati i controlli della Polizia Locale

Continuano a ritmo serrato i controlli delle pattuglie del Pronto Intervento e del Nucleo Servizi Mirati della Polizia Locale nelle frazioni ed altipiano cittadino per la tutela dell'incolumità pubblica.

Agenti in azione anche nel centro storico cittadino per il controllo dell'area pedonale urbana e per il rispetto dei divieti di sosta.

Nel pomeriggio verranno presidiate le aree sensibili della Stazione, di piazza Costituzione, dei giardini Fresia e di piazza Boves.

Il Comandante Davide Bernardi: "Durante i controlli di polizia stradale le pattuglie della Polizia Locale compiono un'azione anche di presidio del territorio e di deterrenza contro i furti. La presenza delle pattuglie non è finalizzata unicamente al controllo della velocità bensì alla prevenzione in genere. Eventuali veicoli sospetti vengono fermati per l'identificazione delle persone a bordo. Queste attività ci consentono di conoscere in modo approfondito i problemi del territorio e di contrastare eventuali attività illecite".