All'Osteria del Tempo Stretto, un calendario ricco di eventi

L'Osteria del Tempo Stretto, situata ad Albenga, in provincia di Savona, è un locale che si distingue per la sua cucina di qualità, basata su prodotti freschi e di stagione, e per la sua atmosfera accogliente e familiare. L'osteria è stata riconfermata nelle guide di Osterie d'Italia e della Tavolozza. La Chef Cinzia Chiappori fa parte dell'Alleanza Slow Food dei cuochi. Anche per il nuovo anno, l'Osteria del Tempo Stretto propone un calendario ricco di eventi, che spaziano dalla gastronomia alla cultura.

Venerdì 19 gennaio: Bagna cauda

Si parte alla grande con la tradizionale Bagna Cauda, un piatto tipico piemontese che trova radici anche in Liguria che viene servito con verdure fresche e cotte. Il menù prevede un tagliere di salumi e formaggi, frittelle, panissa, barbajuan e, naturalmente, la bagna cauda. Il costo è di 35 euro a persona, vini esclusi.

Domenica 21 gennaio: Tè delle 5

In collaborazione con la Condotta Slow Food Albenga-Finale-Alassio, ogni terza domenica del mese, l'Osteria del Tempo Stretto propone il Tè delle 5. In questa occasione, si potranno gustare tè pregiati, dolci e intrattenimento. La pastry chef Silvia Milazzo realizzerà torte e dolcetti imperdibili, come la crostata con marmellata di chinotto, i biscotti alla lavanda e la torta soffice di farina di castagne. Ad ogni incontro verrà servito un tè particolare. La dietista Anna Cricenti spiegherà le proprietà del tè e l'esperto di storia locale Nicolò Staricco, parlerà della Storia dell'agricoltura della piana Albengese.

Domenica 28 gennaio: Una domenica tra cultura e buon cibo

Un altro appuntamento da non perdere è quello della domenica tra cultura e buon cibo. In questa occasione, si potrà visitare la antica chiesa di San Giorgio di Albenga, fondata prima dell'anno 1000 e famosa per i suoi affreschi danteschi che ritraggono personaggi della Divina Commedia ben conservati. La visita sarà guidata dallo storico Nicolò Staricco, che racconterà la storia della chiesa. Dopo la visita, si potrà pranzare in osteria con gli immancabili ravioli fatti a mano e altre specialità.

Lunedì 29 gennaio e lunedì 5 febbraio: Drink-Lab e Food con la barlady Ottavia Castellaro

La Condotta Slow Food Albenga-Finale-Alassio organizza un Drink-Lab per drink lovers con la barlady Ottavia Castellaro in Osteria. Le lezioni saranno pratiche e ogni partecipante realizzerà i suoi drink. Si realizzeranno Cocktail nella versione originale e poi le varianti con prodotti locali. La cucina dell'osteria preparerà i finger food o piccoli piattini in accompagnamento con prodotti del territorio, di stagione e con presidi slow food.

Storie di vini Slow

La Condotta Slow Food Albenga-Finale-Alassio organizza tre lezioni “Storie di vini Slow” con 3 calici in degustazione a serata e Food presso l'Enoteca Regionale di Ortovero. L'Osteria del Tempo Stretto offrirà stuzichini di accompagnamento.

Le lezioni si terranno il 26 febbraio, il 4 marzo e l'11 marzo.





Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare Cinzia al 392-6221924 o Miranda al 339-3054033. L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 39.