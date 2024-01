Appuntamenti nella Granda per questo fine settimana di gennaio

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione per eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

A Canale domenica 14 gennaio è in calendario il XIV Raduno Nazionale dei Tabui

La giornata sarà tutta per i cani da tartufo e per i trifolau e avrà come cornice l'Enoteca Regionale del Roero con la colazione del trifolau, la benedizione di Sant'Antonio Abate, eletto a protettore dei trifolau, con la consegna della gualdrappa al cane da tartufi patriarca della manifestazione. Inizio al mattino con il ritrovo dei trifolau, a seguire la ricerca simulata del tartufo, la sfilata, la cerimonia di premiazione e il pranzo su prenotazione. Info: www.enotecadelroero.it e www.facebook.com/enotecaregionaledelroero



Domenica 14 gennaio ritorna la festa di sant’Antonio, importante momento di incontro per gli ormai pochi residenti e per quanti che, pur abitando ormai altrove, a Pagliero di San Damiano Macra non mancano di tornare per questa occasione. Il momento principale sarà la messa alle 11 presso la vecchia chiesa e a seguire” l’incanto” (vendita all’asta dei prodotti e oggetti offerti) sul piazzale antistante. La funzione religiosa e l’incanto saranno allietati dai canti della corale “La Reis”. Per quanti desiderano raggiungere Pagliero con una salutare camminata con colazione lungo il percorso, l’appuntamento è a san Damiano Macra in piazza alle ore 9.

Durante la giornata sarà possibile visitare il museo dei maestri scalpellini fratelli Zabreri.



Anche a Rifreddo si festeggia Sant’Antonio. Sabato 13 alle 16.30 presso la chiesa “Maria Regina” ci sarà la Santa Messa e la benedizione del pane. Domenica 14 gennaio alle 10.30 si terrà l’annuale Santa Messa presso la cappella di Sant’Antonio con la benedizione degli animali. Seguiranno il rinfresco e l’incanto a favore della cappella e avrà luogo la distribuzione dei “Caritun“, un pane a forma di stella che viene benedetto e poi consegnato alla popolazione dietro corrispettivo di un’offerta. Una tradizione che pone questa originale festa in relazione con le finalità di aiuto ai poveri che da sempre la chiesa ed i religiosi svolgono. Infatti, nei tempi andati era usuale nella giornata dedicata a Sant’Antonio abate offrire ai poveri un po’ di pane.

Info: www.facebook.com/comuneRifreddo



Chianale apre il 2024 con la tradizionale festa di Sant’Antonio, in programma per sabato 13 e domenica 14 gennaio. Nella storica chiesa parrocchiale la celebrazione eucaristica si terrà nel pomeriggio di sabato 13 alle 16. Seguirà una serata in festa nella saletta dell’Antica Missione dei Cappuccini, con la cena a base di polenta, le premiazioni del concorso di decorazioni natalizie promosso dalla Pro Loco di Chianale e i balli tradizionali. Il tradizionale incanto si terrà nella mattinata di domenica 14 gennaio, alle 11. Info: www.facebook.com/prolocochianale

Escursioni

Sabato 13 gennaio è in programma una ciaspolata notturna alla scoperta dell’acquedotto di Aisone: insieme a una guida escursionistica si potrà andare alla scoperta dell'antichissima storia de 'l Erc' di Aisone. A seguire, aperitivo presso il Bar Centro Fondo Aisone, da dove si partirà alle 17. Info e prenotazioni: portadivalle@vallesturaexperience.it e www.facebook.com/vallesturaexperience



Domenica 14 gennaio il Parco del Monviso organizza “A caccia di tracce”, un’attività di conoscenza del territorio lungo il torrente Varaita a Casteldelfino. Con l'accompagnamento di una guida escursionistica, si andrà alla ricerca delle tracce del passaggio degli animali selvatici nei pressi del corso d'acqua. L’escursione ha uno sviluppo di circa 7 chilometri comprensivi di andata e ritorno; dal momento che è prevista la presenza di neve sul sentiero si raccomanda un abbigliamento adeguato e in particolare l'uso di pantaloni impermeabili. È suggerito inoltre essere in possesso di ramponcini, il cui utilizzo potrà essere valutato sul momento. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 10 presso l’agriturismo Il Mulino delle Fucine (via Bellino 20) e l’escursione terminerà alle ore 13; per partecipare è necessario iscriversi. Info: www.facebook.com/parcodelmonviso



Domenica 14 gennaio, presso il Centro Fondo di Festiona a Demonte è in programma "Winter Nordic Walking", appuntamento dedicato all'apprendimento della tecnica di camminata invernale con professionisti abilitati e un’occasione per riflettere su cause ed effetti del cambiamento climatico. Gratuito con prenotazione obbligatoria. Ritrovo alle 10.00 presso il Centro Fondo di Festiona. Durata: 2 ore circa. Materiale necessario: scarpe da trekking basse (con la caviglia libera) e abbigliamento tecnico sportivo adeguato alla stagione, k-way in caso di maltempo, bastoncini da nordik walking se si possiedono (possibilità di affitto attrezzatura in loco a prezzo agevolato).

In caso di assenza di neve si svolgerà il Nordic walking classico. Possibilità di affitto bastoncini in loco. Info: www.facebook.com/people/Centro-Fondo-Festiona/100057486879206



Domenica 14 gennaio a Pian Munè, Paesana, ci sarà la ciaspolata ai Laghi Luset innevati.

Ritrovo al rifugio alle 9 con la guida escursionistica, salita in seggiovia alla Baita Croesio, partenza per i laghi, e, al ritorno pranzo al rifugio. Info e costi: www.facebook.com/PianMune



Questa domenica è possibile partecipare all’escursione guidata con ciaspole tra boschi innevati e visita esclusiva al Castello di Casotto in un’atmosfera incantata. Possibilità di merenda sinoira presso la calda e accogliente Locanda del Mulino. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Partenza alle 10 con accompagnatore naturalistico (ritrovo presso la Locanda del Mulino, nella piazza principale del Borgo di Valcasotto, 15 minuti prima dell’inizio del tour), alle 12 si visiterà il Castello di Casotto, rientro alle 13.30 e alle 15 possibilità di merenda sinoira presso la Locanda del Mulino. Info e prenotazioni: https://kalata.it/esperienza/castello-di-casotto



Domenica 14 gennaio presso il MAB - Museo Archeologico di Bene Vagienna, è in programma “A spasso con gli archeologi - ripercorri con noi le tracce del passato", un pomeriggio culturale con visita guidata alla città romana di Augusta Bagiennorum e del museo accompagnati da archeologi. Info, costi e prenotazioni: www.archea.info

Visite guidate e cultura

Domenica 14 gennaio alle 11.00 è in programma una visita guidata senza smartphone alla mostra “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto” presso il Complesso Monumentale di San Francesco di Cuneo, un invito a disconnettersi dalla rete per vivere in maniera piena e presente l’esperienza di visita in mostra. Ai partecipanti verrà consegnata all’ingresso una piccola tracolla in cui saranno invitati a depositare il proprio smartphone in modalità silenziosa. La visita guidata, organizzata in collaborazione con Feliz comunicazione, permetterà di immergersi nella fucina artistica che fu Loreto nel ‘500 attraverso le opere di Lorenzo Lotto, genio inquieto e sensibile, e il manierismo michelangiolesco del giovane Pellegrino Tibaldi. Visita gratuita, si consiglia la prenotazione. Info: mostralottotibaldi@gmail.com e https://fondazionecrc.it



Domenica 14 gennaio alle 17 nei locali della biblioteca civica di Magliano Alfieri in Piazza Bergamasco 1 - Frazione S. Antonio, riparte la rassegna letterario-teatrale 'Se una sera d’inverno'.

I primi ospiti saranno il giornalista, scrittore e sceneggiatore Bruno Vallepiano che presenterà il suo ultimo romanzo giallo intitolato “La linea mortale” e dialogherà con il giovanissimo scrittore maglianese Lorenzo Pesci autore del romanzo “L’Enigma E”. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Info: pagina Facebook Biblioteca Magliano Alfieri.



A Saluzzo, in occasione della mostra "Fotografia è donna - L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos dal dopoguerra a oggi" esposta alla Castiglia di Saluzzo, sabato 13 gennaio alle 16.00 visita dedicata ai piccoli che verranno accompagnati tra le sale del percorso espositivo per riflettere sui concetti di crescita, amicizia, amore e rispetto. In fase laboratoriale queste tematiche verranno rielaborate per aiutare i bambini ad immedesimarsi negli altri in un gioco di finzione e riflessione. Attività gratuita per bambini dai 6 ai 12 anni.

Info: www.facebook.com/MuseiSaluzzo



A Busca, nell’ambito dell’esposizione artistica “L’altra metà. La donna nell’arte”, domenica 14 gennaio sarà ospite la ballerina e coreografa Susanna Egri, nata a Budapest il 18 febbraio 1926. Figlia di Ernst Erbstein, allenatore del Grande Torino perito nella tragedia di Superga, si trasferisce nel capoluogo piemontese nel 1949, iniziando a lavorare nei primi programmi sperimentali della televisione italiana. L’appuntamento è per le 17.30 allo Spazio Incontri di Porta Santa Maria: con lei, dialogherà la giornalista Vanna Pescatori. L’incontro sarà preceduto da una visita guidata della mostra “L’altra metà. La donna nell’arte”. L’appuntamento è per le 15.30 ed è gradita la prenotazione anche all’indirizzo mail info@casafrancotto.it. Info: https://casafrancotto.it



Ad Alba è in corso la mostra fotografica "Beppe Malò - Guardare" che presenta una selezione di scatti realizzati dal fotografo e giornalista albese Giuseppe Malò nel corso della sua carriera.

Fotografie in bianco e nero “fine art” scattate in luoghi, periodi e contesti tra i più vari, nell’ambito di una ricerca personale. Riportano lo sguardo di Malò sempre curioso e interessato alla vita. Filo conduttore è l’interesse e il rispetto per i luoghi e le persone nella loro straordinaria unicità.

L’esposizione è aperta dal 13 gennaio al 4 febbraio nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi



Il 12 gennaio 1944, esattamente ottant'anni fa, avvenne l’eccidio di Valgrana ad opera dei nazifascisti, dove sette persone innocenti vennero uccise per rappresaglia. Un fatto tragico ancora vivo nella memoria collettiva valgranese. Questa memoria ancora viva produsse nel 2011 il film “Un giorno d’inverno” con la grandissima partecipazione di oltre 130 abitanti della Valle Grana. A ottant'anni di distanza da quei fatti, il film verrà riproposto nel salone comunale di Valgrana domenica 14 gennaio alle 17. La proiezione sarà un'occasione per ricordare quei tragici avvenimenti e quelle sette vittime innocenti.



Le sezioni ANPI di Borgo S. Dalmazzo e Fossano, in collaborazione con il museo MEMO4345, organizzano per domenica 14 gennaio “riPassi di storia a Borgo San Dalmazzo”, una giornata di convivialità e riflessione a Borgo San Dalmazzo, città Medaglia d’oro al Merito Civile. Assieme ad un gruppo di giovani di varie associazioni sono previste varie visite presso alcuni luoghi simbolici, legati alla Memoria ed alla storia della Resistenza locale. Si condivideranno passi, storie, cibo, musica, resistenze (di ieri e di oggi). In un clima di riflessione e di festa, la partecipazione è aperta a tutte e tutti, tesserati ANPI e non. Ritrovo a partire alle 9, a seguire visita guidata al Museo della Deportazione e visita al sacrario ed alle lapidi cittadine. Alle 12 partenza a piedi per la frazione di Sant'Antonio Aradolo (1 h e 15 minuti di cammino non impegnativo, accessibile anche in auto), teatro di un drammatico eccidio e roccaforte della banda partigiana “Saben”, accompagnati da Maddalena Forneris, figlia del vicecomandante della banda. Alle 13.15 pranzo su prenotazione.

Link posizione ritrovo: https://g.co/kgs/FMKxaMi. Link Museo della Deportazione: https://memo4345.it. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo

Musica e spettacoli

Sabato, alle ore 21, al teatro “Garelli” di Villanova Mondovì, la “Compagnia degli Stornati” presenta la commedia “Non tutti i ladri vengono per nuocere” scritta da Dario Fo nel 1958. La scena si apre con un ladro che penetra in una casa signorile. Da quel momento in poi sarà un susseguirsi di divertenti equivoci e di spassosi malintesi con un colpo di scena finale. L’ingresso è libero e gratuito.



L'appuntamento d’inizio anno con la Crica del Borgat nella sala teatro dell'oratorio del Ferrone è un’allegra tradizione che si rinnova da tempo. Anche per il 2024 l'amata compagnia monregalese non poteva far mancare al pubblico che la segue con affetto il suo brillante augurio di serenità con la sua recente messa in scena dello scoppiettante “Girumin a veul mariesse”, testo in tre atti di Dino Belmondo, per la regia di Mario Barra. Lo spettacolo si terrà sabato 13 gennaio alle 20.45, in via San Bernolfo 16 a Mondovì. Ingresso libero.



Sabato 13 gennaio a Fontanafredda, Serralunga d’Alba alle 18.30 appuntamento con Massimo Recalcati. Torna dopo qualche anno alla Fondazione Mirafiore il noto psicoanalista con una lezione dal titolo “L’estinzione del senso della Legge” che prende spunto dal libro “La Legge della parola” pubblicato nel 2022 con Einaudi. Incontro già sold out, visibile in streaming.

Info: www.fondazionemirafiore.it



A Saluzzo sabato 13 gennaio alle 21 prosegue la stagione teatrale dialettale al Cinema Teatro Magda Olivero, con lo spettacolo “Io, Alfredo e Valentina”, una commedia in due atti di Oreste De Santis, portata in scena dalla Compagnia Teatro Piemontese “Ël Fornel” di Racconigi. Lo spettacolo ruota attorno a Federico, quarantenne single molto raffinato che vive da solo in un appartamento. La sua è una vita tranquilla, se non fosse per le continue intrusioni della sorella Maria che, di stampo tradizionale, vuole a tutti costi farlo sposare con una sua amica Teresina. Federico, pur non avendo nulla contro il matrimonio, non ha ancora trovato la donna giusta. Biglietti a 8 euro.

Info: www.cinemateatromagdaolivero.it



A Mondovì la stagione al Teatro Baretti si presenta all’insegna di un’armoniosa fusione fra contemporaneità e classicità. La rassegna, organizzata dal Comune e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, presenta un cartellone variegato e poliedrico. Il 13 gennaio, Remo Girone è il protagonista de Il cacciatore di nazisti, uno spettacolo che è a metà tra un avvincente thriller e l’indagine storica. A cavallo tra un avvincente thriller di spionaggio e l’indagine storica, rivissuta con umana partecipazione e un tocco di caustico umorismo ebraico, Il cacciatore di nazisti racconta la storia di Simon Wiesenthal, che dopo essere sopravvissuto a cinque diversi campi di sterminio dedica il resto della sua esistenza a dare la caccia ai responsabili dell’Olocausto.

Info: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/cacciatore-nazisti



La Bella Stagione del Teatro Politeama Boglione di Bra presenta sabato 13 gennaio alle 21 “Vicini di casa”, un viaggio tra le inibizioni e le ipocrisie che caratterizzano il nostro vivere quotidiano per uno spettacolo che ha già registrato il tutto esaurito. Gli interpreti, con grande leggerezza e umorismo, ma anche con una certa bonaria provocazione, invitano il pubblico a riflettere sui propri tabù e pregiudizi, e sui falsi pudori che talvolta trasformano l’amore in abitudine.

I biglietti acquistabili anche online attraverso il sito www.ticket.it.

Info: www.turismoinbra.it



All’Auditorium San Giuseppe di Marene la stagione apre questo fine settimana con “Che fine ha fatto Gretel?” rivolto ai bambini e alle bambine delle scuole elementari, in scena sabato 13 alle 21 e domenica 14 alle 15.30. Lo spettacolo affronta in modo ludico e divertente il tema del contrasto, o meglio dei contrasti: tra generazioni, stili di vita, natura selvaggia e mondo civilizzato, e saranno rappresentati dai due personaggi protagonisti della scena. Prenotazione obbligatoria su: https://parrocchiamarene.it/AUDITORIUM dove si troverà un qr code da scansionare.



Al Teatro Busca di Alba sabato 13 alle 21 e domenica 14 alle 16 il Balletto di Milano si esibirà nello spettacolo “Lo schiaccianoci”. L’esclusiva versione del Balletto di Milano ripercorre la celebre fiaba originale conducendo in quell’onirico mondo fatto di fiocchi di neve e fiori danzanti, gioia e festosità. Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi e https://ballettodimilano.com/lo-schiaccianoci-ad-alba



Domenica 14 gennaio alle ore 15.30 e alle 17.30 presso il Teatro Milanollo di Savigliano andrà in scena "Clown in libertà", un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre talentuosi clown, tra intricati passaggi di giocoleria e musica che accompagna le evoluzioni e ritma ogni azione, in un viaggio musicale continuo che non si interrompe nemmeno durante le acrobazie più impensabili. Di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori. Ingresso € 6,00.

Info: www.visitsavigliano.it



Appuntamento domenica 14 gennaio alle 17.30 al Teatro Toselli di Cuneo con “Rodarissimo”, con la compagnia Teatro dell’Orsa. La fata delle storie è arrivata per spolverare l’occhio della fantasia dei bambini, a quelli che guardano troppa televisione e ascoltano poche storie. È stata inviata dal mago delle parole, per risolvere il problema. Lo spettacolo è una girandola di storie accompagnate dalla musica, che corrono sul filo del telefono dove i protagonisti sono tutti in viaggio: Giovannino Perdigiorno che finisce nel paese con le esse davanti, Pulcinella che viaggia nel paese dei gatti o Alice Cascherina che cade ovunque, anche in mare. Miracoli di invenzione ispirati alle Favole al telefono e a Tante storie per giocare. Dai 4 anni. Info: www.melarancio.com/domeniche-a-teatro



Domenica 14 gennaio alle 16.30 al Teatro Civico di Busca, per la rassegna Zona Franca, andrà in scena lo spettacolo “Storie incartate per principesse ribelli”, testo e regia Pino Costalunga

con Elisa Lombardi. Un’opera sulla parità di genere, per invitare i bambini e le bambine a liberarsi dai pregiudizi. I personaggi delle fiabe hanno ruoli precisi, il Principe ha qualcuno da salvare e la Principessa deve stare zitta e buona ad aspettarlo. Ma qui arriva l’Aggiustafiabe….

Info: www.santibriganti.it/spettacolizonafranca23-24



A Cuneo inizia la rassegna musicale Incontri d’autore. Domenica 14 gennaio appuntamento con Ettore Pagano, violoncello, nello Spazio Incontri della Fondazione CRC, in via Roma 15 alle 16.30.

Programma su: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/incontri-d-autore-xx-ed

Info biglietti e abbonamenti: incontridautore@yahoo.it