Zona a traffico limitato: a Savigliano è iniziata la sperimentazione nel centro storico

Da lunedì scorso, 8 gennaio, nel centro storico di Savigliano è partita la Ztl (Zona a traffico limitato) in via sperimentale fino al 9 marzo, quando il sistema di controllo diventerà sanzionatorio.

Le strade e piazze vietate al traffico nella Ztl sono delimitate da varchi regolati da un display in cui, come per i semafori, in rosso è scritto “Ztl attiva” e in verde “Ztl non attiva".

I cartelli luminosi con le due scritte riportano sotto il segnale di divieto con gli orari di accesso e chiusura, ma sono posizionati in alto rispetto alla strada e a qualche automobilista distratto potrebbero sfuggire.

Ogni zona è monitorata da telecamere di sorveglianza che controllano le targhe e il rispetto degli orari da parte dei veicoli quando scatterà la sanzione automatica degli accessi non autorizzati.

Per questi primi due mesi di sperimentazione non saranno inflitte multe per fare in modo che gli automobilisti familiarizzino con la novità.

Da stasera, sabato 13 gennaio, e in tutti i giorni prefestivi (nel settore A) scatterà il divieto di transito dalle 20 a mezzanotte e nei festivi, quindi da domani domenica 14 gennaio, la Ztl sarà estesa a tutto il giorno, fino alle 24.

La zona A comprende le strade tra piazza del Popolo lato est, via Alfieri, via Cambiani, via Grassi, piazza Cesare Battisti e via Ferreri (sul lato nord)

Oltre alla Zona a traffico limitato il Comune ha predisposto un'area pedonale urbana (Apu): che interessa il tratto di via Torino compreso tra piazza del Popolo e via Ayres interdetta alle auto nei fine settimana sempre dalle 20 a mezzanotte.

Durante il periodo scolastico (dal 1° settembre al 31 maggio) il settore A sarà attivo tutti i giorni prefestivi dalle 20 alle 24, quelli festivi (tutto il giorno, fino alla mezzanotte), il martedì e venerdì in concomitanza con il mercato (dalle 7,45 alle 12,45), dal lunedì al sabato negli orari di ingresso e uscita delle scuole (dalle 7,45 alle 8,15 e dalle 12,15 alle 12,45) e dal lunedì al venerdì dalle 15,45 alle 16,15 (uscita scuole).

Nel periodo estivo, il divieto sarà valido tutte le sere dalle 20 a mezzanotte, nelle mattine del martedì e venerdì in cui si svolge il mercato dalle 7,45 alle 12,45) e durante i giorni festivi.

Il settore B che riguarda, invece, via Tapparelli e via Ferreri (lato sud) è sempre vietato alle auto, tranne dalle 13,30 alle 15,30 dei giorni feriali.

Dopo la sperimentazione di due mesi, dal 9 marzo scatteranno le contravvenzioni. La multa per i trasgressori è di 83 euro.

Nelle ultime settimane, all'interno dell'ufficio di polizia locale, si è registrato un flusso più intenso del solito di cittadini perché, dall'8 gennaio, le autorizzazioni al transito precedentemente concesse hanno perso validità e coloro che hanno il diritto di accedere alla zona a traffico limitato hanno dovuto o dovranno presentare una nuova domanda per ottenere il permesso.