Tradizione, condivisione e idee chiare per il futuro: Bra Servizi punta a migliorarsi nel 2024

I numeri di Bra Servizi parlano chiaro e la confermano leader in Italia nella fornitura e gestione di servizi ecologici: una crescita di oltre il 40 per cento rispetto al 2019, 20 nuovi mezzi in arrivo e una sede di proprietà di oltre 200mila metri quadrati. Inoltre, quest’anno si è chiuso con la conquista di un prestigioso obiettivo: l’azienda - nata 34 anni fa - è stata riconosciuta come una delle imprese piemontesi 'Best performer del 2023'.

Il Cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti, presidente di Bra Servizi - Gruppo Piumatti, è molto soddisfatto e ringrazia il gruppo di lavoro: “Un attestato che ci pone sul podio in Piemonte per il nostro fatturato, frutto del lavoro svolto con professionalità e dedizione da tutti i collaboratori che, insieme, sono la forza dei Bra Sevizi - Gruppo Piumatti. Ogni nuovo anno che arriva è per me una sfida verso il futuro. L’obiettivo di Bra Servizi - Gruppo Piumatti non è fare di più ma fare sempre meglio. Buon 2024 ai miei collaboratori, ai miei clienti, a tutti i fornitori dell’azienda, nella certezza che insieme raggiungeremo altri prestigiosi traguardi”.

Il segreto è impegnarsi sempre, non accontentandosi mai, come spiega lo stesso Piumatti: “Guardare sempre avanti, lavorando a testa bassa e in maniera professionale, intrecciando tradizione ed innovazione. Solo questo ci ha permesso all’azienda di non andare mai in perdita in tutti questi anni di attività. Per l’anno alle porte continueremo ad accettare nuove sfide, ampliando per esempio una sezione dedicata all’amianto".

Ma il vero asso nella manica è un altro: “Non ho mai smesso di voler bene alla mia azienda - prosegue Giuseppe Piumatti - e di trasformarla in uno strumento sicuro e concreto a totale disposizione della comunità. La nostra è una storia fatta di trasparenza, dedizione, passione e impegno continuo per produrre valore per il domani. Dove il valore è la ricerca di soluzioni per il recupero e lo smaltimento degli scarti di lavorazione delle imprese produttive, la gestione dell’amianto presente nelle abitazioni private o nel pubblico, ma anche in un’economia circolare sempre più green per permettere che i rifiuti vengano gestiti nel rispetto dell’ambiente, delle persone e della sostenibilità economica”.

E nell’augurare “Buon Futuro” a collaboratori, clienti e fornitori, il presidente Piumatti guarda già lontano: entro il 2024 arriveranno decine di nuovi mezzi ma soprattutto l’azienda della famiglia Piumatti punta al futuro utilizzando l’Intelligenza Artificiale, sviluppando una nuova metodologia di raccolta e smaltimento dei rifiuti più celere, sicura e meno impattante. “A breve – prosegue il presidente Piumatti – l’azienda si ingrandirà attraverso una nuova acquisizione, una mossa importante per noi per ampliare prospettive e servizi. Perché la Bra Servizi non si ferma mai, ben sapendo che la sua carta vincente è il capitale umano che lavora in azienda, i dipendenti più longevi ed i giovani che con il loro arrivo portano sempre entusiasmo e voglia di fare. È doveroso un ringraziamento a tutti i miei collaboratori, ma anche a clienti e fornitori che ci hanno accompagnato in questo lungo cammino di crescita, fatto di sacrifici e grandi soddisfazioni".

Un pensiero importante è rivolto ai propri cari: "Proprio a fine anno, il 27 dicembre per la precisione, mio padre avrebbe compiuto 100 anni ed è a lui e a mia mamma che va il mio pensiero quando, ogni mattina, entro in azienda. Senza il loro coraggio ad ipotecare ciò che avevano per sostenermi, oggi io non sarei qui e la Bra Servizi - Gruppo Piumatti non esisterebbe. Un ringraziamento speciale non può mancare alle mie figlie Sonia e Sabrina che mi sopportano e mi supportano. Anche a loro non manca la dedizione al lavoro e al mattino presto fino alla sera tardi sono in azienda accanto a me. Riuscendo, come donne e come mamme, a seguire con dedizione e amore i figli e la famiglia”.

“Famiglia” è uno dei termini più usati dal presidente Piumatti, per il significato ricco di valori che si condensano in una sola parola: famiglia a livello personale e imprenditoriale ma anche una grande famiglia quella del Gruppo Piumatti.

Nel futuro del Cavaliere di Gran Croce c’è anche la politica? “La politica mi appassiona, ma la Bra Servizi Gruppo Piumatti è il mio primo amore”.