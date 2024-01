Margarita, è morta Bernardette Salvador: con il marito Gianfranco "Martin" Martinengo gestì il palasport di Cuneo nei primi anni '90

All'età di 73 anni è scomparsa Bernardette Annie Salvador.

Di origini francesi, era vedova dal 2002 del marito Gianfranco Martinengo, grande appassionato e tifoso della squadra di volley del capoluogo, l'Alpitour Cuneo, che gestì prima il Palatenda di Piazza d'Armi e poi il palasport di San Rocco Castagnaretta nei primi anni '90. Anche Bernardette collaborava in qualità di responsabile del servizio bar durante le partite.

Un amore iniziato giovanissimo quello tra Bernardette e "Martin", come era conoscuto nell'ambiente del volley il marito Gianfranco, spezzatosi tragicamente il 24 agosto 2002 quando lui restò vittima di un banale quanto tragico incidente stradale durante una vacanza a Diano Marina della coppia.

Mentre stavano percorrendo l'Aurelia in bicicletta, altra grande passione comune, una bimba sfuggita dalla mano della nonna attraversò improvvisamente la strada: per evitarla "Martin" perse il controllo della bici scivolando a terra battendo la testa. La corsa in ospedale a Genova, un giorno di agonia mista a speranza poi la morte.

Da quel tragico evento Bernardette non si risollevò mai del tutto: nel corso degli anni sopravvisse prima per amore dei due figli, Claire (commerciante ambulante) e Jean Paul (ristoratore prima a Cuneo ed oggi a Mondovì) ed in seguito per i nipotini, che la chiamavano "Nonna Berny".

I funerali di Bernardette Salvador si svolgeranno domani, martedì 16 gennaio alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Margarita.

A Claire e Jean Paul le più sentite condoglianze da parte delle Redazione Volley di Targatocn.it