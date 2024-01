Pandoro-gate: Milano o Cuneo? È disputa sulla competenza territoriale

Come riporta Adnkornos è la competenza territoriale la prima questione da risolvere sull’affaire che vede indagati per truffa aggravata l’influencer Chiara Ferragni e il gruppo dolciario Balocco per la vendita dei pandoro solidali avvenuta a Natale 2022 e su cui il Codacons ha inviato un esposto in ben 104 procure della Penisola. E questa settimana potrebbe essere cruciale per stabilire dove è avvenuto “l’ingiusto profitto”, elemento essenziale per contestare la truffa aggravata dall’uso dei social, e quindi stabilire in modo saldo dove si deve istruire e radicare il fascicolo su una vicenda complessa e che rappresenta un unicum in tema di truffa. In cerca di eventuali precedenti che possano ‘sciogliere’ il nodo che vede ‘contrapposto’ l’aggiunto di Milano Eugenio Fusco e il collega di Cuneo, i due magistrati potrebbero affidarsi, in modo concordato, a un ‘terzo’ ossia al procuratore generale della Cassazione per dirimere la questione.



Non conta né dove è stato firmato il contratto, né conta quale sia la procura che ha fatto per prima le iscrizioni nel registro degli indagati, ma è dove si è realizzato il profitto, il solo parametro che può risolvere il tema.



E mentre si accumulano sul tavolo del pm Fusco le mail che il Codacons riceve da chi si sente truffato, così come i fascicoli delle altre procure che lasciano la scena, Chiara Ferragni – assistita dai legali Marcello Bana e Giuseppe Iannaccone – si dice fiduciosa nella magistratura e pronta a collaborare per “chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile”.



Solo dopo aver risolto la questione legata alla competenza territoriale i magistrati inizieranno a sentire i protagonisti del fascicolo legato alla vendita del pandori ‘pink’.