Oltre 100 millimetri di pioggia in 12 ore in Valle Gesso: nuova emergenza alla rete idrica

L’emergenza sulla rete acquedottistica verificatasi nella giornata di ieri in conseguenza degli eventi atmosferici in valle Gesso (oltre 100 millimetri di pioggia in 12 ore), sta rientrando nella normalità. I tecnici di ACDA hanno effettuato tutte le manovre necessarie, fino a notte inoltrata, per ridurre al massimo i disagi agli utenti.

Attualmente l’acqua immessa in rete dalle sorgenti del Bandito e Busset è rientrata nei parametri ordinari.

Nella mattinata nei Comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Vignolo, Cervasca, Bernezzo, Boves e Castelletto Stura, anche in conseguenza delle manovre eseguite, si potranno riscontrare dei disservizi in alcuni tratti della rete come mancanza di pressione, acqua “bianca” dovuta alla presenza di aria o acqua con residui sabbiosi.

Si prevede il rientro completo alla normalità entro la giornata odierna.

ACDA sta comunque monitorando attentamente e costantemente la situazione su tutta la rete acquedottistica.