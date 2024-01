Pianfei, 8700 visitatori per il presepe meccanico nella Crusà

È stata un'edizione da record quella che si è appena conclusa per il presepe meccanico di Pianfei.

Sono stati 8700 i visitatori che nelle festività natalizie hanno scoperto il Presepe nella Crusà, la chiesa sconsacrata in centro paese che, da oltre vent'anni ospita l'allestimento.

"Domenica, in occasione dell'apertura straordinaria, abbiamo registrato 250 passaggi - spiega Luca Mondino, a nome degli Amici del Presepe di Pianfei - "Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che in queste festività hanno partecipato alla 26^ edizione della manifestazione son passati nella Crusà per immergersi nei paesaggi e nelle rappresentazioni degli antichi mestieri. Questo risultato è motivo di grande soddisfazione per tutti noi. Cercheremo di continuare a portare avanti e far crescere la tradizione del Presepe, arrivederci al Natale 2024".