Sanità in Piemonte, un seminario provinciale del Partito Democratico a Savigliano

La bolla mediatica con cui il presidente Cirio elabora, giorno dopo giorno, a suon di comunicati, fantasiose ricostruzioni, strumentalizzazioni dei numeri, abbozzi di nuove strutture ospedaliere date per realizzate in tempi irrealistici, stanziamenti non finanziati e quant’altro, sta per scoppiare e la realtà è sempre più sotto gli occhi di tutti.

Cinque anni della destra alla guida del Piemonte, con una giunta sistematicamente impegnata in proclami, hanno prodotto una sanità appena risanata da Chiamparino portata miseramente ad un probabile nuovo piano di rientro, liste d’attesa inaccettabili e una gestione votata alla demolizione sistematica della sanità pubblica. Anche fare un banale esame ormai sta diventando una impresa e le conseguenze le pagano tutti, a partire dai più deboli e fragili.

“Di fronte a questo contesto e in vista di una campagna elettorale che si preannuncia tutta all’insegna delle promesse più che sulla prova dei fatti, si rende necessario fare il punto della situazione” dichiara Mauro Calderoni, segretario del PD Cuneese, in procinto di lanciare un seminario provinciale che faccia luce sulla reale situazione della sanità in Granda e nella nostra regione. “Occorre un approfondimento serio, oggettivo, numeri alla mano, che faccia da punto di partenza per un confronto che vada verso il voto di giugno con l’intento di chiarire cosa si propone di fare e come ogni schieramento pensa di risolvere i problemi veri dei cittadini piemontesi”.

Per questo motivo è in programma per sabato 3 febbraio dalle ore 9.30 il Seminario Provinciale del PD “Sanità Piemontese: parliamone seriamente!” che si terrà al Palazzo Longis, via Torre dei Cavalli 5 a Savigliano. “Il Tavolo Sanità del PD della Provincia di Cuneo da ormai oltre un anno si ritrova regolarmente per studiare il reale stato di avanzamento dei progetti annunciati e per individuare le criticità specifiche e di sistema della Sanità Piemontese da cui partire per una proposta politica seria che provi a dare una svolta” dichiara Gianpiero Piola del coordinamento organizzativo del Tavolo.

L’intento del seminario è di tracciare un quadro della situazione attraverso interventi di relatori qualificati per guardare ai prossimi cinque anni con una prospettiva nuova. A dare maggior forza all’approccio di contenuto e di valore della proposta politica del PD alle prossime regionali, la prosecuzione del seminario nel pomeriggio del sabato e la domenica mattina con un week-end formativo sempre a Savigliano del PD Piemonte che ha come destinatari amministratori e giovani del Partito Democratico piemontese.