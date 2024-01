Al via l'ottava edizione della rassegna "Monforteteatro"

L’associazione Coincidenze APS invita alla ottava edizione della rassegna teatrale MONFORTEATRO, organizzata dalla compagnia teatrale Coincidenze, con la collaborazione della Pro Loco di Monforte d'Alba e del Comune di Monforte d'Alba. Sono proposti spettacoli di ottima qualità, con compagnie amiche del territorio, con la formula del “the delle cinque”, che prevede l’offerta di the e biscotti agli spettatori e l’accesso gratuito allo spettacolo.

Inizio degli spettacoli alle 17 al Teatro Comunale di Monforte d'Alba. Non sono previste prenotazioni. Per informazioni, coincidenzeteatro@gmail.com

Si inizia con un titolo irresistibile del teatro del territorio, Noios!!!, produzione teatrale di Oscar Barile con la compagnia Il nostro teatro di Sinio. Domenica 28 gennaio alle 17 arriva al teatro Comunale di Monforte d’Alba, andrà in scena questa divertente parabola sul rapporto generazionale, non facile neanche quando i figli crescono e i genitori invecchiano. Il conflitto tra generazioni è ancora più evidente in questo tempo in cui le cose sembrano cambiare vorticosamente e nello spazio di pochissimi anni. I rapporti si evolvono, le esigenze di ognuno si diversificano, antiche consuetudini e modi di stare insieme cambiano senza che si abbia neppure la consapevolezza del mutare delle cose.

Il padre, man mano che si va avanti, diventa sempre più “Noios!!!”, con le sue manie, le sue convinzioni, i suoi discorsi sempre più ripetitivi e infarciti di pensieri ormai risaputi e ripetuti centinaia di volte. I figli, a volte, non lo sopportano più e, nonostante si armino di pazienza e buona volontà, non riescono non riescono a trattenere l’insofferenza e ad evitare lo scontro.

La madre con la caparbietà e con la capacità di tolleranza e di comprensione delle donne, cerca di porre un argine e di mantenere un clima accettabile, se non proprio sereno, nei rapporti familiari, sicura dell’amore e dell’affetto che li lega, nonostante le incomprensioni e i frequenti litigi, anche su cose di pochissimo conto. E sarà lei ad aver ragione, ad aver capito tutto; col passare degli anni, il tempo e il trascorrere della vita si incaricheranno di dimostrare, per l’ennesima volta, il valore di una famiglia unita dall’affetto e dal volersi bene, nonostante le difficoltà di accettare ogni persona per come è effettivamente e non per come la si vorrebbe. … e se qualcuno è “Noios!!!”, bisogna farsene una ragione!

Domenica 11 febbraio la Compagnia teatrale Coincidenze porta in scena “Fiori d’autunno”, liberamente tratto dalla pièce argentina “Giardino d’Autunno”, di Diana Raznovich. Ed è proprio il mondo delle telenovelas sudamericane degli anni Ottanta e Novanta ad irrompere sulla scena del teatro comunale di Monforte, con questa commedia. Renata e Gisella sono due amiche di mezz'età che vivono insieme. Hanno in comune la passione per le telenovelas, ed in particolare una vera fissazione per l'attore che le interpreta, Mario Regales, "Manuel il meccanico".

Determinate a sconfiggere il vuoto e la mancanza di emozioni che è la loro vita, decidono di sequestrare il loro “divo” e di trattenerlo a casa loro. Gli avvenimenti che seguono, tra il farsesco, il drammatico ed il sensuale portano ad una conclusione inattesa. La pièce è inframmezzata dalle scene in video della telenovela, proiettata su grande schermo. Nel cast, sul palco Barbara Gallesio, Lara Bolla, Umberto Porello, con la regia di Patrizia Sugliano; attori della telenovela anche Giorgia De Carolis, Gianluca Rovagna, Claudio Botto, regia di Maria Luisa Cocito. Riprese video della telenovela a cura di Athena Piemonte e AstiWebTV.

Domenica 25 febbraio dalla penna del grande Neil Simon una commedia esilarante, “Rumors”, messa in scena dal Piccolo Teatro di Bra con la regia di Sebastiano Burdese e Giuliano Lo Iacono: i fatti si svolgono a New York dove quattro coppie di coniugi upper class, invitati a festeggiare l'anniversario di matrimonio del vice sindaco della città, si ritrovano a dover affrontare il tentato omicidio del loro illustre concittadino.

Il tanto imprevisto quanto drammatico evento genera un'imbarazzante e sgradevole situazione, che viene gestita dagli otto invitati in maniera grottesca, poiché tensioni e timori, dovute ad una valanga di pettegolezzi (Rumors, appunto) che circolano negli ambienti alto borghesi frequentati dai protagonisti, contribuiscono ad evidenziare la fragilità e le isterie di ciascuno di essi.

La commedia si sviluppa su due atti, imperniati da una comicità surreale che diverte lo spettatore, lasciando al tema del "giallo" un ruolo marginale di soggetto di fondo. Una frizzante e sofisticata satira che, con uno stile tutto americano, tratteggia bene le nevrosi della vita moderna.





Gran Finale domenica 10 marzo, di nuovo la Compagnia teatrale Coincidenze di Alba si mette alla prova con un testo che è un classico della commedia teatrale italiana d’autore, “Coppia aperta quasi spalacata”, celebre testo di Franca Rame e Dario Fo che ha appena compiuto 40 anni. Daniela Scavino e Claudio Botto portano in scena l’opera più messa in scena dell’accoppiata Fo-Rame, con circa 700 produzioni nel mondo, senza toccare il testo originale, mantenendo i dettagli vintage come spiragli sull’Italia degli anni Ottanta, ma dove le questioni morali e di costume sollevate sono attualissime: il “bruscolino in un occhio” del patriarcato che in realtà è una trave, l’emancipazione femminile, il complicato equilibrio della relazione a due.

La storia è nota: Antonia è sposata da tempo con un uomo che non la ama più, ed è costretta ad accettare continuamente le relazioni extraconiugali del marito, che propugna con energia una sua idea della “coppia aperta”. Con la partecipazione speciale di Umberto Porello, il supporto tecnico, musiche e luci di Stefano Bongioanni e la regia di Patrizia Sugliano.