I carciofi protagonisti del nuovo showcooking di Open Baladin Cuneo

Continuano gli appuntamenti del giovedì con gli showcooking di Open Baladin Cuneo. Il prossimo 18 gennaio, dalle 18 alle 20, saranno protagonisti i carciofi, ortaggi dalle numerose proprietà benefiche e dal sapore unico, con i quali lo chef Marco Aperlo proporrà alcuni piatti originali.

Una serata per vedere come nascono, per poi assaggiarli abbinati alla birra di sapore e gradazione più indicati, nel perfetto spirito degli show cooking dell'Open Baladin di Cuneo, ormai diventati appuntamento fisso per i tanti appassionati. Da segnare in calendario: giovedì 18 gennaio dalle 18 alle 20. E poi, ogni giovedì, stesso posto e stessa ora.

Gli eventi sono gratuiti con obbligo di prenotazione all’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).