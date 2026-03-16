A Cuneo la mostra “STADIME – Stanza di meditazione” di Domenico Olivero

Sabato 21 marzo alle ore 18 alla Fondazione Casa Delfino di Cuneo, in corso Nizza 2, verrà inaugurata la mostra “STADIME – STAnza DI MEditazione” dell’artista italiano Domenico Olivero. L’esposizione rientra nel programma della rassegna artistica “OMG – grandArte 2025-2026 – I confini del sacro”, progetto culturale sostenuto dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione CRC, che prevede una serie di appuntamenti diffusi in diverse località della provincia di Cuneo.

L’evento cuneese rappresenta il quattordicesimo appuntamento del ciclo espositivo. L’inaugurazione sarà accompagnata da un testo critico di Alessandro Abrate e da un intervento sonoro del musicista Francesco Cesario.

L’installazione proposta da Olivero è concepita come uno spazio esperienziale dedicato alla riflessione e alla meditazione. Il percorso espositivo si sviluppa in due ambienti: una prima stanza luminosa, caratterizzata da pannelli e simboli ispirati alle diverse tradizioni spirituali del mondo, e una seconda più raccolta e in penombra, pensata come luogo di sosta e concentrazione, accompagnata da una composizione sonora.

La mostra resterà visitabile dal 21 marzo al 12 aprile 2026 negli spazi della Fondazione Casa Delfino, il sabato e la domenica dalle 16.30 alle 19, con ingresso libero. L’esposizione non sarà aperta nei giorni festivi 5 e 6 aprile. Sarà inoltre possibile accedere agli spazi anche su prenotazione per attività di meditazione organizzate durante il periodo della mostra.

Domenico Olivero è un artista italiano attivo da diversi decenni nell’ambito dell’arte contemporanea, spesso con progetti che intrecciano dimensione artistica e iniziative culturali o sociali. La sua ricerca si muove prevalentemente in ambito concettuale e utilizza linguaggi differenti – dal disegno alla scultura, dalla fotografia alle installazioni – con l’obiettivo di stimolare il dialogo con il pubblico e riflettere su temi legati all’identità e alla società.