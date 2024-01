Reading musicale per la Giornata della Memoria al Teatro Toselli di Cuneo

In occasione del Giorno della Memoria, il Teatro Toselli con la collaborazione e il coordinamento di Scrittorincittà venerdì 26 gennaio propone un reading musicale di e con Matteo Corradini, tratto dal volume Eravamo il suono (Lapis edizioni).

Il primo appuntamento è per le ore 10.30 ed è riservato alle scuole secondarie di 2^ grado, su prenotazione, mentre alle 18 il secondo reading aperto al pubblico, su prenotazione. Andrà in scena il Concerto per Conchiglia e Orchestra, la musica delle ragazze nei lager di Auschwitz". Racconti da "Eravamo il suono".

Reading musicale dedicato alla storia dell’orchestra femminile di Auschwitz, raccontata attraverso le voci di otto musiciste che ne hanno fatto parte. Tra drammi personali, avventure, episodi commoventi e curiosi, prende vita un quadro che si compone come un collage, nel quale ogni voce diventa un frammento indispensabile di tutta la storia.

L'orchestra femminile di Auschwitz (Mädchenorchester von Auschwitz) fu costituita per ordine delle SS nel 1943, nel campo di sterminio di Auschwitz II-Birkenau nella Polonia occupata dai tedeschi. Attiva per 19 mesi, dall'aprile 1943 all'ottobre 1944, l'orchestra era composta per lo più da giovani prigioniere ebree e slave, di varie nazionalità, che provavano fino a dieci ore al giorno per suonare musica considerata utile nella gestione quotidiana del campo. Musiche di Boccherini, Saint-Saëns, Haydn, Strauss, Brahms, Schubert.

Letture da Eravamo il suono (Lapis) di Matteo Corradini. Con Matteo Corradini (reading), Nausicaa Bono (violoncello), Isabella Condini (viola), Claudia Bianchi (violino).

In chiusura della replica mattutina, la Prefettura di Cuneo consegnerà le Medaglie d'Onore alla memoria di tre cittadini della Provincia di Cuneo.

