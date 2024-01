Incidente sulla statale tra Cervere e Fossano: lunghe code

Incidente questa mattina, mercoledì 17 gennaio, poco dopo le 7 sulla strada statale 231 che collega Cervere e Fossano.

Due auto si sono scontrate, per dinamiche in fase di accertamento, nel territorio comunale di Cervere, all'altezza di località tetti Chiaramelli in direzione di Fossano, dove la strada è momentaneamente chiusa per consentire i rilievi del caso da parte dei Carabinieri e la messa in sicurezza dell'area. Code e rallentamenti si segnalano fino a località Tagliata (Fossano), nei pressi dello stabilimento Maina.

Nell'incidente risultano coinvolte due persone, affidate alle cure del personale sanitario del 118, dopo essere state estratte dai veicoli con l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco permanenti di Alba e volontari di Bra.