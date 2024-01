A Borgo San Dalmazzo un laboratorio di educazione sentimentale per gli studenti delle superiori

Domenica 21 gennaio presso il Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo si terrà un laboratorio sentimentale, rivolto ai giovani, curato da Donatella Signetti docente di lettere al Liceo Classico e Scientifico “Pellico Peano” di Cuneo e fondatrice della scuola di scrittura “Bottega di Storie e di Parole”.

Il luogo scelto, non a caso, è luogo del cuore per tante persone. Luogo per gli innamorati che ammirano il panorama, che ascoltano il silenzio in attesa di un bacio, luogo scelto per un “sì”.

Se innamorarsi semplicemente accade, ad amare si impara, giorno dopo giorno. Esistono molti modi di amare, non tutti sono positivi e arricchenti per la vita di chi prova questo sentimento: per amare bene serve un’educazione sentimentale.

Quali sono le caratteristiche di una buona relazione affettiva?

Come si fa a riconoscerla?

Quali sono gli “ingredienti” fondamentali per costruirne una?

Io, tu, noi è un laboratorio che cercherà di dare una risposta a queste domande: un viaggio di esplorazione e scoperta in cui i ragazzi saranno guidati dalle storie, ma non solo.

Il laboratorio, organizzato dall’Associazione Santuario di Monserrato odv in collaborazione con le Parrocchie di Borgo San Dalmazzo è riservato ai ragazzi che frequentano la seconda superiore.