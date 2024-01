Carabinieri forestali: nel 2023 centinaia di illeciti amministrativi e sanzioni per 870 mila euro

I carabinieri forestali di Cuneo, attivi in provincia con un Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, quattordici nuclei sul territorio ed un Centro Settore Meteomont, coordinati e diretti dal comando provinciale del capoluogo, nel corso del 2023

hanno effettuato 12.700 controlli complessivi di pattugliamento del territorio, per lo più rurale, con compiti di polizia giudiziaria ed amministrativa, nonché di monitoraggio tecnico-specialistico del patrimonio naturalistico provinciale. Il trend dei controlli nell’ultimo quinquennio è in costante aumento, grazie all’implementazione dei reparti con nuove immissioni di personale e l’efficientamento organizzativo in atto.

Complessivamente sono stati elevati 732 illeciti amministrativi, per un importo sanzionatorio complessivo di € 870.000 e trasmesse 242 notizie di reato all’Autorità Giudiziaria con 4 arresti effettuati.

Tra gli ambiti operativi si evidenziano i controlli a tutela del paesaggio, dei corsi d’acqua, del benessere animale, della flora protetta e delle utilizzazioni forestali, nonché la lotta agli incendi boschivi, al bracconaggio e alle pratiche illecite in danno alla flora protetta, agli animali da reddito e da compagnia, anche di provenienza estera, e ancora i servizi di repressione delle frodi agroalimentari e della mala gestione dei rifiuti.

Passando a trattare le competenze più squisitamente tecniche dei Carabinieri Forestali, si evidenzia l’attività del Centro Settore Meteomont di Cuneo che coordina per tutta la regione il monitoraggio del manto nevoso effettuato da forestali specializzati.

In provincia sono stati eseguiti 316 rilievi presso 4 campi di rilevamento fissi e 52 rilievi, a maggior complessità, lungo percorsi scialpinistici a quote e su pendii differenti per una migliore valutazione della stabilità della neve. Il Centro ha altresì curato nei mesi invernali e primaverili la redazione di 145 bollettini regionali giornalieri al fine di accrescere la consapevolezza sul pericolo valanghe dei fruitori della montagna innevata, consultabili sul sito www.meteomont.gov.it o tramite app “Meteomont Carabinieri”.

I Carabinieri Forestali hanno contribuito con 65 servizi mirati al monitoraggio del lupo aderendo al progetto comunitario “Life WolfAlps EU”, insieme ad altri enti pubblici del territorio, per verificare stato e consistenza del predatore, in forte espansione.

Tra le iniziative di sensibilizzazione ambientale, che hanno coinvolto complessivamente 1.300 ragazzi delle scuole, numerose piantumazioni di piante forestali in occasione della festa dell’albero. Molte le collaborazioni con le associazioni di categoria con contributi formativi (ad esempio Confartigianato Cuneo) e con quelle ambientaliste.

Importante anche il lavoro effettuato dall’unità cinofila antiveleno che ha effettuato 51 ispezioni di cui una con esito positivo, con il rinvenimento di esche e bocconi avvelenati.