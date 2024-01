Con Gallas Group i nostri anziani possono rimanere nella loro comfort zone: niente trasferimenti nelle RSA ma a casa, coccolati e sereni, fra i ricordi di una vita

C'è chi ha la fortuna di rimanere autosufficiente fino agli ultimi giorni della propria vita. In una società come la nostra in cui si vive sempre più a lungo e nella quale l'aspettativa media è di 82 anni e mezzo, molte persone raggiungono questa età in piena salute e senza necessità di essere accudite. Ma ci sono anche gli anziani meno fortunati. Sono quelli che, ad un certo punto della loro esistenza, hanno bisogno di assistenza. Per motivi cognitivo/relazionali, a volte, o per esigenze prettamente fisiche in altre. Ed è lì che per le famiglie si paventano dubbi e perplessità sulle soluzioni migliori da adottare. La scelta sostanzialmente è fra il ricovero in una RSA o, in alternativa, la permanenza fra le proprie mura domestiche attraverso l'assunzione di un'assistente, a volte diurna e in altri casi h24. Le case di riposo possono fornire una vasta gamma di servizi: dalla cura medica all'assistenza sociale, ma rimanere nella propria comfort zone, all'interno di quelle dimore che hanno rappresentato l'habitat per una vita intera è quasi sempre la soluzione preferita dai nostri nonni.

Spostamento, sradicamento, perdita delle proprie abitudini sono tutti aspetti che fanno paura alle persone più in là con gli anni, che vedono dissolversi le certezze accumulate nella loro esistenza. La casa di riposo rappresenta per alcune famiglie la soluzione più semplice, a volte la più scontata, ma chi sceglie invece l'assistenza domiciliare ne rimane quasi sempre gratificato. E se si opta per chi ha esperienza, professionalità e attenzione empatica verso la terza età, la soddisfazione è ancora maggiore. Per figli e nipoti e, soprattutto, per i nostri cari.

Ed è proprio qui che entra in gioco Gallas Group, che da qualche settimana ha aperto la propria nuova sede a Cuneo, in corso Francia 155. L'azienda leader nell'assistenza domiciliare in Italia vanta quasi 40 agenzie operative dirette in otto regioni, 180 dipendenti, oltre 100.000 famiglie assistite e 110.000 collaboratori domiciliari censiti in oltre un decennio di attività. Il ruolo di Gallas è fondamentale nella relazione fra le due parti, ovvero sia fra il committente (le famiglie) e le operatrici assistenziali (le badanti).

L'azienda, nata a Udine nel 2010 e poi diffusasi in tutto il Centro-nord, garantisce infatti ai parenti degli anziani una certosina selezione delle lavoratrici, con particolare attenzione all'empatia umana e alla lingua, considerando che buona parte proviene dall'estero. Appena il 20% di chi presenta domanda viene realmente inserito nel contesto lavorativo, a conferma della selezione oltremodo minuziosa. Ma Gallas tutela anche le badanti stesse: ferie, malattie, sostituzioni sono regolate da contratti di lavoro a norma, evitando così tutta l'insicurezza derivante dai rapporti “in nero”.

Gallas, insomma, è l'ideale punto di incontro per chi, da una parte, vuole il meglio per i propri cari e chi, dall'altra, mette a disposizione il proprio curriculum per accudire i nostri anziani. Sia quelli non più autosufficienti, ma anche coloro che si sentono ancora attivi ed hanno bisogno di qualche commissione, di un pasto caldo, di essere accompagnati dal medico o semplicemente di un po' di compagnia in queste lunghe ed uggiose giornate invernali.

Casa dolce casa, insomma: è qui, fra i ricordi di una vita, che i nostri nonni preferiscono trascorrere i loro ultimi anni. Rincuorati dall'affetto dei propri cari e dalle attenzioni quotidiane delle operatrici assistenziali di Gallas Group. Che con empatia e professionalità si prendono cura di loro e li fanno sentire coccolati e gratificati all'interno del loro contesto domestico. Senza traumi, traslochi, spostamenti. Lì, dove hanno sempre abitato e dove vogliono rimanere fino alla fine.