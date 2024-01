Saluzzo si prepara alla Fitwalking del Cuore: invariato il percorso

"Il Fitwalking del Cuore è una grande festa di solidarietà che coinvolge i comuni di Saluzzo, Manta e Verzuolo ma considerati i numeri impatta, anche se in maniera contenuta, con la mobilità in primis di chi risiede lungo il percorso e nelle area limitrofe. A questo proposito gli organizzatori si scusano per l’eventuale disagio arrecato".



Scrivono così gli organizzatori della Fitwalking del Cuore, in programma a Saluzzo per domenica 21 gennaio.



In calce all'articolo pubblichiamo (scaricabile) l'ordinanza firmata dal sindaco in riferimento allo svolgersi dell'evento, recuperabile anche a questo link e sui canali social dell'evento, assieme al percorso (rimasto invariato) dell'evento.





"Ricordiamo anche gli orari. Ritrovo a partire dalle ore 9 in Piazza Cavour a Saluzzo, partenza alle ore 10. E’ previsto il termine della manifestazione alle ore 13,30 circa. Per informazioni è possibile contattare il numero 338/6151466 (anche via whatsappa) oppure scrivere a info@scuolacamminosaluzzo.it".