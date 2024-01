Al via la campagna di tesseramento al Centro di incontro di Bra

Si è aperta ufficialmente la campagna 2024 per il tesseramento al Centro di incontro anziani di Bra. La struttura di via Montegrappa consente alle persone che abbiano compiuto i 55 anni di ritrovarsi per svolgere diverse attività ricreative, come corsi, giochi, gite, momenti conviviali e ballo. Il centro è aperto a tutti gli over 55 indipendentemente dalla città di residenza tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 18, dal lunedì alla domenica.

Per tutti gli interessati (braidesi e non residenti) la quota di iscrizione è confermata in 25 euro. Le iscrizioni possono avvenire unicamente on line seguendo le istruzioni pubblicate sul sito www.comune.bra.cn.it nella pagina dedicata (Amministrazione/Uffici/Centro di incontro comunale) e versando la quota dovuta mediante il sistema Pago PA.

Gli utenti potranno ottenere un supporto nella procedura recandosi presso lo Sportello di facilitazione digitale operativo all’interno della Casa delle Associazioni di piazzetta Valfrè di Bonzo 2 nelle giornate di lunedì (dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30) e venerdì (9-12). L’accesso è completamente libero e gratuito, senza necessità di appuntamento. Inoltre, per venire incontro alle esigenze degli associati è prevista la presenza diretta di operatori dello sportello all'interno dei locali del Centro di incontro nelle giornate del 25 e 30 gennaio, oltre che del 6 e 8 febbraio 2024 dalle 15 alle 18.