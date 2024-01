Ferrovia Torino-Caselle, Bergesio (Lega): “Opera fondamentale per collegare il capoluogo e il Sud della regione con l’aeroporto”

“Opera importante ed attesa, che crea un collegamento ferroviario tra il centro di Torino e il sud del Piemonte con l’aeroporto, porta d’accesso al Paese e al territorio. Intervento fondamentale perché risponde alle esigenze di mobilità della nostra regione ed è in linea con i progetti di valorizzazione turistica del territorio avviati dalla Regione”.

Lo afferma il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio, che ieri ha preso parte all’inaugurazione della nuova linea ferroviaria Torino-Aeroporto-Ciriè-Germagnano. A tagliare il nastro della nuova infrastruttura piemontese è stato il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

La nuova tratta, costata oltre 230 milioni di euro (il progetto risale al 2012), oltre ad offrire ogni mezz’ora (in tutto 58 al giorno) un collegamento tra il capoluogo piemontese, dalla stazione di Porta Susa, e l’aeroporto in 30 minuti, include anche il collegamento con il Sud del Piemonte, grazie a due linee del servizio ferroviario metropolitano, e il ritorno del treno tra le Valli di Lanzo e Torino.

Le linee del Servizio Ferroviario Metropolitano tra Alba e Torino e tra Fossano e Torino proseguiranno il percorso verso l’aeroporto. Tra Alba e l’aeroporto ci saranno 25 treni al giorno, tra Bra e l’aeroporto 27, tra Fossano e l’aeroporto 25.

“Oggi è una giornata importante per la nostra regione. Sono grato al Ministro Matteo Salvini per l’attenzione concreta nei confronti della nostra Regione, già dimostrata anche per quanto riguarda la viabilità. Negli ultimi due anni sono stati fatti passi avanti importanti ed altri sono attesi nei prossimi mesi, anche grazie alla sinergia tra Governo e Amministrazione regionale. Ringrazio il Consiglio e la Giunta regionale guidati dal Presidente Cirio per il lavoro fatto per rendere possibile l'opera”, dice Bergesio.

“Anche il Cuneese avrà importanti ricadute, con il potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Fossano, Langhe, Bra e Caselle”, prosegue il parlamentare cuneese.

“Come ha sottolineato Salvini, il collegamento aeroporto-città è fondamentale, così come quello tra tutto il territorio piemontese e lo scalo di Caselle. La tutela dell'ambiente deve andare pari passo con il diritto degli uomini a vivere e lavorare – continua il Senatore Bergesio, che conclude: “La nuova ferrovia consentirà ai piemontesi di raggiungere in sicurezza l’aeroporto: come ha ribadito ancora il Ministro Salvini, oggi è stata inaugurata un’opera essenziale, bella, ecosostenibile e moderna".