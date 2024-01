Allo stabilimento Inalpi l'incontro tra il sottosegretario La Pietra e Compral Latte

La Compral Latte cooperativa agricola ha incontrato venerdì 19 gennaio il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra durante la sua visita allo stabilimento Inalpi di Moretta. Questo importante momento, al quale hanno partecipato in rappresentanza della Compral Latte il Presidente Raffaele Tortalla e il direttore Marcello Pellegrino, ha permesso di presentare al sottosegretario La Pietra il progetto del latte di filiera che vede coinvolte Compral Latte-Inalpi-Ferrero.



Il Presidente Tortalla insieme al Presidente di Inalpi Ambrogio Invernizzi hanno consegnato al sottosegretario La Pietra la pubblicazione fresca di stampa “La nostra Filiera si racconta”. “Un’agile strumento di divulgazione che ha permesso di portare a conoscenza del senatore l’importante lavoro della nostra filiera frutto di un patto stretto nel 2010 tra Compral Latte, Inalpi e Ferrero, vertici di un triangolo che unisce la produzione di latte a cura dei nostri allevatori, la trasformazione in latte in polvere operata da Inalpi e il suo utilizzo da parte dell’industria dolciaria Ferrero di Alba per la creazione di prodotto destinato ai consumatori di tutto il mondo - dichiara il direttore di Compral Latte Marcello Pellegrino – una solida realtà che guarda con coraggio alle prossime tappe di sviluppo capace di determinare ricadute positive per gli allevatori coinvolti”.



“Sfogliando le sue pagine il sottosegretario all’Agricoltura La Pietra ha compreso come questo è un progetto in cui ciascuno fa la sua parte con dedizione cercando di superare il mero interesse personale, in nome di un bene superiore: la qualità e la valorizzazione del latte, un prodotto importante per il nostro territorio – afferma il Presidente Inalpi Ambrogio Invernizzi – a fondamento della filiera è poi stata l’indicizzazione del prezzo del latte su basi scientifiche, che ha permesso di costruire un nuovo modo di concepire contratti e superare i vecchi meccanismi di contrattazione tra produttori e industriali. Un’esperienza unica che, sotto diversi aspetti e trascinando molteplici attori, ha coinvolto l’intera comunità e ha contribuito alla sua crescita”.



“Durante il nostro incontro il sottosegretario La Pietra ha compreso quanto sia importante il ruolo di noi allevatori all’interno della nostra filiera – dichiara il Presidente di Compral Latte Raffaele Tortalla - che attualmente vede coinvolti 260 allevamenti dislocati sull’intero territorio della regione Piemonte con un conferimento giornaliero ad Inalpi di 7.500 q di latte. Numeri che consolidano a livello piemontese la nostra filiera capace di rappresentare un quarto della produzione di latte regionale che quotidianamente, grazie alla passione e alla dedizione degli allevatori coinvolti, determina un modello virtuoso e sostenibile che soddisfa le richieste del mercato”.



“Ho avuto modo – ha detto il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra – di approfondire la conoscenza di un modello di filiera virtuoso che andrebbe esportato anche in altri comparti del settore agricolo. Un sistema di filiera che abbatte le contrapposizioni tra il mondo agricolo e quello della trasformazione riconoscendo la qualità”.



Una giornata importante che ha permesso di ribadire quanto questa filiera, particolarmente attenta alle tematiche del benessere animale e della sostenibilità ambientale, sia capace di superare le disparità tra produzione, trasformazione e distribuzione valorizzando al massimo la passione e le competenze di tutti gli attori coinvolti sul territorio piemontese a vantaggio della loro crescita.