Gli appuntamenti in programma nella Granda per questa domenica di gennaio

Eventi e manifestazioni

Il Carnevale di Busca prevede un ricco programma di festeggiamenti, con serate in musica più il pomeriggio dedicato ai bambini, che culmineranno nella sfilata dei carri allegorici questa domenica, 21 gennaio. Avrà luogo dalle 14.30 con conduzione animata a cura di Andrea Caponnetto e Johnny Manfredi con Giangi Giordano e con le maschere tradizionali accompagnate dalla Banda musicale di Castelletto di Busca e con le Majorettes di Peveragno. Alle 18.30 presso la Tensostruttura Area Capannoni inizierà la distribuzione di polenta, formaggio e dolce. Alle 21.30 serata musicale con l’orchestra Maurizio e la Band. Info: www.facebook.com/comunedibusca

La decima edizione del Motoraduno invernale più alto d'Italia, Agnellotreffen a Pontechianale, fraz. Chianale, in Valle Varaita, si terrà fino ad oggi, 21 gennaio. Questa domenica sono previste degustazioni e visite dalle 9, alle 14 saluti e rientro a casa. Info e programma completo: www.agnellotreffen.com e pagina Facebook.

Fino a sabato 27 gennaio ritorna a Bene Vagienna il tradizionale appuntamento con la Fiera della Beata Paola con le celebrazioni in onore della "Signora di Bene", la Beata Paola Gambara Costa.

Questa domenica dalle 8.00 saranno allestiti stand e bancarelle del mercato commerciale, agricolo e artigianale. Dalle 12.30, ci sarà il pranzo tipico nel castello a prezzo contenuto. Nel pomeriggio, dalle 14.30, è in programma la sfilata in abiti storici con partenza dal centro paese e arrivo presso le mura del castello, per la rievocazione dei momenti salienti della vita della Beata, tra i quali il celebre “miracolo delle rose” e spettacolo degli sbandieratori. A seguire premiazione del concorso "Una rosa per la Beata Paola" in Piazza San Francesco. Appuntamenti fino al 27 gennaio. Info e programma completo: pagina Facebook della Fiera della Beata Paola.

Oggi, 21 gennaio, appuntamento di sport e solidarietà a Saluzzo per il Fitwalking del Cuore, una grande festa che coinvolge i comuni di Saluzzo, Manta e Verzuolo, un’ottima occasione per camminare insieme sui percorsi da 6, 10 o 13 chilometri. Partenza alle 10 (dalle 9 apertura stands e dalle 9,30 animazioni) in piazza Cavour, che è anche il luogo d'arrivo, dove i pacchi gara saranno distribuiti fino alle 13,30. Il primo itinerario da 6 km percorre Saluzzo e la collina, il secondo da 10 km interesserà Saluzzo e Manta, il terzo da 13 km Saluzzo, Manta, Verzuolo. Lungo i tragitti (a Saluzzo alla Castiglia, Chiesa di San Giovanni e piazza Cavour, oltre a Manta e Verzuolo) appositivi dispositivi consentiranno di fotografarsi per poi condividere sui social le foto. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a sostegno dei progetti solidali delle associazioni che prendono parte alla raccolta iscrizioni. Info: www.scuolacamminosaluzzo.it/fitwalking-del-cuore e www.facebook.com/Fitwalkingdelcuore

Questa domenica 21 gennaio, Limone Piemonte propone una ciaspolata al Maire Voudrant, in frazione San Bernardo, con la guida escursionistica Monica Dalmasso. Un itinerario di 7 chilometri e 480 metri di dislivello, con un tempo di risalita di circa due ore e mezza, che porterà gli escursionisti a scoprire un percorso attraverso gruppi di case abbandonate a margine del bosco, dove un tempo i prati venivano falciati regolarmente e si aspettava l’inverno per trasportare a valle il fieno con le slitte. Ritrovo alle 9.30 in frazione San Bernardo; rientro previsto nel pomeriggio, intorno alle 15. L’iniziativa ha un costo di 15 euro a persona, con riduzioni per famiglie e ragazzi. Info e prenotazioni: moni.dalmasso@libero.it Info sul cartellone eventi a Limone Piemonte: www.limoneturismo.it

Appuntamenti culturali

A Borgo San Dalmazzo il programma celebrativo della Giornata della Memoria 2024 inizia oggi,

domenica 21 gennaio, con la Marcia dei Lumini, con cui ogni anno si ricordano le deportazioni da Borgo San Dalmazzo che tra il novembre 1943 e il febbraio 1944 condussero 357 ebrei italiani e stranieri al campo di sterminio di Auschwitz. Alle 16 è prevista la Santa Messa in suffragio dei deportati defunti, a seguire, nei pressi dell’ex campo di concentramento cittadino, si terrà un momento di riflessione a cura gli alunni dell’Istituto Comprensivo. In seguito, la Marcia si snoderà attraverso il centro della città, ripercorrendo il tragitto che portò gli ebrei dal campo alla stazione ferroviaria, ora sede del Memoriale e del vicino percorso museale MEMO4345. Davanti ai vagoni merci che ricordano l’ultimo viaggio dei perseguitati saranno deposti i lumini, simbolo di impegno alla memoria e di speranza per un presente di pace. Ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo il compito di scandire i nomi dei deportati. Info: https://memo4345.it/2024/01/giornata-della-memoria-2024

Ad Alba è in corso la mostra fotografica "Beppe Malò - Guardare" che presenta una selezione di scatti realizzati dal fotografo e giornalista albese Giuseppe Malò nel corso della sua carriera.

Fotografie in bianco e nero “fine art” scattate in luoghi, periodi e contesti tra i più vari, nell’ambito di una ricerca personale. Riportano lo sguardo di Malò sempre curioso e interessato alla vita. Filo conduttore è l’interesse e il rispetto per i luoghi e le persone nella loro straordinaria unicità.

L’esposizione è aperta fino al 4 febbraio nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi

Musica e spettacoli

Al Magda Olivero, a Saluzzo, oggi, domenica 21 gennaio alle 17, per la rassegna “Un sipario tra cielo e terra”, è previsto lo spettacolo “Pippi Calzelunghe”, dove due attori e un’attrice/performer, metteranno in scena le avventure dell’eccezionale Pippi e dei suoi amici Tommy e Annika, in una commistione tra teatro di prosa teatro-circo. Racconteranno la storia di una bambina assolutamente fuori dagli schemi, carica di una critica ironica verso il mondo degli adulti e contraria a ogni pregiudizio. Adatto dai 5 anni. I biglietti saranno acquistabili al botteghino del teatro a partire dalle ore 16.00. Info: www.melarancio.com/un-sipario-tra-cielo-e-terra-saluzzo

Questa domenica alle 17, il Teatro Politeama di Bra porta in scena “La signora omicidi”, una commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientato in una Londra anni ‘50, che fa da sfondo all’improbabile incontro tra Louise Wilberforce, interpretata da Paola Quattrini, arzilla e svampita affittacamere, il misterioso Professor Marcus (Giuseppe Pambieri), presunto musicista, in realtà capobanda di un pericoloso gruppo di malviventi che Louise finirà per smascherare. In scena anche Mario Scaletta, che ha realizzato l’adattamento teatrale del testo, e Rosario Coppolino. Regia di Guglielmo Ferro.

Biglietti anche online sul sito www.ticket.it. Info: www.turismoinbra.it

Ad Alba oggi, 21 gennaio, alle 16, sul palco del Teatro Sociale andrà in scena una fiaba che narra di Raperonzolo, una giovane ragazza dalla lunga treccia di capelli che vive rinchiusa da una perfida strega in una torre inaccessibile. Nella fiaba originale Raperonzolo è imprigionata e costretta ad obbedire ai voleri della strega. Al tempo stesso la strega dipende da Raperonzolo, poiché solo tramite la sua lunga chioma di capelli che fa calare dall’alto della torre, può rientrare in casa. Ecco che la famosa e lunga chioma di capelli diventa il punto di contatto fra la strega e Raperonzolo, fra il genitore e il figlio, come a simboleggiare un cordone ombelicale mai tagliato.

Ma si sa, la vita va avanti e prima o poi viene per tutti il momento di crescere e di maturare, di dare un taglio con il passato. In questo modo la fiaba di Raperonzolo ci insegna che il legame fra il bambino e l’adulto, fra il genitore e il figlio sarà sempre in evoluzione, non si spezzerà mai.

Info: www.teatroalba.it

A Corneliano d’Alba, per la XXV edizione di Burattinarte d’inverno, al Cinema Vekkio, questa domenica, il sipario si leverà alle 16.30 con “Il Principe Ranocchio”, uno spettacolo divertente per i bambini e molto piacevole per gli adulti, che reinterpreta la celebre favola dei fratelli Grimm, ironizzando sulla quotidianità contemporanea. Attori e burattini, pupazzi e marionette interagiscono tra loro e con i brani, composti appositamente per sottolineare i momenti salienti dello spettacolo con un contrappunto musicale. Non mancherà di stupire il pubblico la sorprendente scenografia raffigurante il castello di Re Barbarussa, che riuscirà a trasformarsi più volte sotto gli occhi attoniti dei bambini. Ingresso libero. Info: https://burattinarte.it/spettacolo/il-principe-ranocchio

A Piasco è in corso l’undicesima edizione di “Montagne Nostre”. L’evento si terrà nella sala polivalente fino a questa domenica, a ingresso libero. Oggi alle 17 è prevista la proiezione del film “Utama. Le terre dimenticate”. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/salapolivalentepiasco

Questa domenica alle 21.00 presso il Teatro Milanollo di Savigliano andrà in scena "Così è, se vi pare" di Luigi Pirandello. Con Pino Micol, Milena Vukotic e Gianluca Ferrato. Scritta nel 1917, quella che è forse la più bella commedia di Pirandello, presenta il vano tentativo di far luce, in una città di provincia, sull’identità della moglie del nuovo segretario di Prefettura: si tratta della figlia della Signora Frola, come questa sostiene con assoluta certezza? Oppure quella donna è morta tra le macerie di un terremoto e la moglie del segretario è tutt’altra persona (com’egli sostiene)? Così è, se vi pare: ognuno di noi ha la sua verità. Ingresso: da € 14 a € 20 secondo ordine di posto.

Info: www.visitsavigliano.it/newseventi

Oggi, 21 gennaio, alle 21 al teatro Toselli di Cuneo, è in calendario “Costellazioni” di Nick Payne con Elena Lietti e Pietro Micci. Una drammaturgia unica e travolgente, una storia d’amore raccontata con le leggi della fisica. In scena, tutte le possibili infinite fasi di una relazione: conoscenza, seduzione, matrimonio, tradimento, malattia. Uno dei risvolti della fisica quantistica è che potrebbero esistere un numero infinito di universi: tutto quello che può accadere, accade anche da qualche altra parte e per ogni scelta ci sono mille altri mondi in cui si è scelto in un modo differente. Nick Payne prende spunto da questa teoria e la applica a un rapporto di coppia. Pietro Micci ed Elena Lietti sono chiamati a confrontarsi con molteplici versioni dei loro personaggi passando dalla commedia al dramma nel giro di pochi minuti, sul palco come nella vita reale. Biglietti da 30 a 11 euro. Info: www.facebook.com/teatrotosellicuneo