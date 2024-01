Due nuove "toghe rosa" in Tribunale a Cuneo: raggiunto il pieno organico

Due nuove "toghe rosa" al tribunale di Cuneo stamattina hanno prestato giuramento dinnanzi al presidente dott. Paolo Demarchi, affiancato dai giudici penali Elisabetta Meinardi e Edmondo Pio.

A celebrare l’immissione dei nuovi magistrati il procuratore capo della Procura di Cuneo, dott. Onelio Dodero che ha augurato alle due nuove colleghe un buon inizio percorso. Entrambe andranno a ricoprire il ruolo di giudici ma in uffici diversi: la dott.ssa Laura Marcora di Brescia sarà destinata a quello dei sorveglianza, che ha funzione di controllo sull’esecuzione delle pene dei condannati in via definitiva, mentre la dott.ssa Graziana Cota, pugliese, sarà giudice ordinario del dibattimento.

Con il loro arrivo e quello recente dei magistrati dott. Edmondo Pio (andato a ricoprire la funzione di GIP) e del dott. Ciro Santoriello (nuovo procuratore aggiunto presso la Procura), la sezione penale del tribunale di Cuneo ha raggiunto il pieno organico contando undici magistrati con funzione giudicante, dieci con funzione di pubblico ministero e due giudici al tribunale di sorveglienza.