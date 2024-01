Beinette, si abbatte l'ex albergo ristorante "da Stefano": l'area sarà riqualificata con nuove unità abitative [FOTO E VIDEO]

Un pezzo di storia che se ne va, ma una nuova pagina per il paese. È in corso da questa mattina l'abbattimento dell'ex storico albergo ristorante "da Stefano", situato all'ingresso di Beinette.

Una storia variegata quella dell'edificio, costruito tra il 1970-71 ed entrato in funzione subito dopo come albergo ristorante, come ricordano ancora alcune cartoline storiche "sulla strada dei funghi e delle trote".

Negli anni ha cambiato gestori e attività, da ristorante-albergo, ha poi avuto al suo interno una sala da ballo e il night "Number one" che ospitò anche serate con Moana Pozzi. In tempi più recenti, negli anni duemila, era diventato il ristorante "Tokyo", gestito da una coppia di cinesi che, dal 2015, aveva sostituito l'attività di ristorazione con quella dell'accoglienza migranti, adibendo la struttura a CAS (Centro Accoglienza Straordinario); un'esperienza sfociata poi in sfruttamento, con la successiva chiusura dello stabile.

Nel 2020 l'edificio è stato acquistato dall'impresa edile di Marchisio Renato & C. Snc di Peveragno che ha messo in campo un attento progetto, approvato dalla Regione, che porterà alla creazione di unità abitative con riqualificazione dell'area.

"Per metà febbraio dovremmo essere operativi con lo scavo per le nuove costruzioni. - spiega l'impresario Renato Marchisio, che abbiamo incontrato questa mattina insieme al figlio, il geometra Danilo Marchisio - "Il progetto prevede la creazione di 29 unità abitative, in classe energetica A3, con finiture medio-alte, che garantiranno il meglio dal punto di vista dell'efficientamento energetico. In dettaglio saranno due palazzine da 12 alloggi oltre a cinque villette sulla parte verso la rotonda".

“Un bel progetto di riqualificazione urbana - il commento del sindaco di Beinette, Lorenzo Busciglio - che offrirà una nuova e diversa prospettiva a chi entra nel nostro paese”.

La consegna dei lavori è prevista per l'autunno del 2025.