Mondovì, scaricatore dell'Altipiano: i lavori dovrebbero concludersi nei prossimi mesi

I lavori in corso in via Arciprete

Proseguono i lavori al maxi cantiere dello scaricatore dell'Altipiano.

"Il cantiere è in ritardo perché ha incontrato alcune difficoltà - dice in un video il sindaco Luca Robaldo nel corso di un sopralluogo - "Si tratta di un'opera fondamentale per l'Altipiano che consentirà sgravare la Carassona dell’eccesso d’acqua, mettendo in sicurezza il quartiere. Un'opera complessa, che non sarà visibile al termine dei lavori, che confidiamo possano giungere a termine nei prossimi mesi".

IL PROGETTO

Il tracciato della tubazione, con diametro di 1,8 metri, parte dalla rotonda di corso Alpi, scorre parallelamente a via Manzoni, attraversa corso Europa, via dell'Arciprete, viale Vittorio Veneto e un tratto del vecchio sedime ferroviario per poi raggiungere lo sbocco nell'Ellero.

I lavori eseguiti non hanno previsto tutti "a cielo aperto", come a parco Europa, ma nelle zone di maggiore traffico, sono stati effettuati con macchine spingitubo, per consentire il passaggio dei mezzi e ridurre i disagi a cittadini. Il "tubo" sotterraneo potrà garantire portata massima di 7 metri cubi d'acqua al secondo.