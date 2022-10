Prosegue il maxi-cantiere per lo scaricatore dell'Altipiano: chiuderanno via Arciprete e via Vittorio Veneto [FOTO]

Proseguono i lavori per la realizzazione dello scaricatore dell’Altipiano a Mondovì.

Un'opera attesa da oltre vent'anni che permetterà di risolvere il problema della raccolta e del conseguente smaltimento delle acque bianche dell'intero rione Ferrone-Altipiano che negli anni passati erano state convogliate nel canale irriguo della Carassona.

Oggi, lunedì 17 ottobre, abbiamo preso parte a un sopralluogo con il sindaco Robaldo, il vice sindaco Campora, gli assessori Bertazzoli, Botto, Terreno, il consigliere Priale e i tecnici comunali per fare il punto sulle prossime fasi del maxi-cantiere.

I lavori, consegnati ufficialmente lo scorso 21 luglio, sono partiti dalla zona di pparco Europa, dove sono attualmete e a breve partiranno anche in via dell'Arciprete e in viale Vittorio Veneto.

IL PROGETTO

L’opera prevede la realizzazione di una tubazione interrata di diametro variabile da 1,40 a 1,80 metri che convoglierà in parte le acque al fine di sgravare il canale dalla portata di piena.

Il “tubo” partirà alle spalle di via Ortigara (rotonda di via Alpi) passerà attraverso parco Europa parallelamente a via Manzoni, via dell’Arciprete, via Vittorio Veneto e giungerà al piazzale della dismessa stazione ferroviaria, passerà poi per via Durando per andare, infine, a “gettarsi” in Ellero.

Mentre per la prima fase di intervento è stato possibile utilizzare una trivella spingi tubo, per ragioni tecniche non sarà possibile fare altrettanto in via dell'Arciprete e in via Vittorio Veneto che saranno chiuse al traffico veicolare e pedonale, ad eccezione di residenti e autorizzati.

[L'area dell'intervento - Foto d'archivio]

Il costo è di circa 2,1 milioni di euro e i lavori, si stima, si concluderanno per la primavera 2023, in relazione anche all'intervento che sta effetuando RFI per la messa in sicurezza della galleria della ex linea Mondovì-Bastia, che dovrebbe essere attraversata in parte dal cantiere dello scaricatore.

"Si concretizza un intervento che la città attende da anni e permetterà di mettere in sicurezza l’area e risolvere i problemi di smaltimento delle acque che la vecchia Carassona" - ha spiegato il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Gabriele Campora - Le scelte per il cantiere sono rivolte a minimizzare il disagio dei cittadini il più possibile".

"La chiusura di via Vittorio Veneto sappiamo che creerà qualche disagio, ma non era possibile utilizzare un altro sistema in questa zona - hanno sottolineato Campora e l'arch. Marco Martorano - si cercherà di essere più rapidi possibili al fine di ridurre i disagi, ma in queste due zone non si poteva intervenire diversamente per questioni pratico-tecniche e anche economiche".

"Grazie a questo intervento, non dimentichiamolo - ha sottolineato il sindaco Robaldo - la Carassona, che fino ad ora ha svolto funzione di delle acque bianche, tonerà al suo vecchio scopo: l'irrigazione dei campi e delle coltivazioni; e finalmente, in caso di maltempo o bombe d'acqua, questa zona sarà più sicura".

MODIFICHE ALLA VIABILITA'

Nei prossimi giorni, fino al termine dei lavori, previsto per l'8 di dicembre, sarà chiusa al transito veicolare e pedonale via dell'Arciprete.

Via Vittorio Veneto sarà chiusa dal 2 novembre, indiciativamente fino all'8 dicembre, finché i lavori non saranno terminati. L'accesso sarà consentito solo a residenti e autorizzati.

Dal 18 ottobre al 2 novembre, inoltre, potrebbe essere istituito, in alcune giornate, il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, per interventi propedeutici all'apertura del cantiere.

Si sta provvedendo a riorganizzare le corse dei pullman che passano in questo tratto e a riorganizzare il percorso per i mezzi pesanti che non possono transitare sul ponte della Madonnina.