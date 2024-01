Bra, “Qui ci sei anche tu”: a palazzo Mathis inaugura la personale di Maura Boccato

Oltre cinquanta opere in mostra da sabato 3 febbraio 2024 alle 17, con gli acquarelli, le incisioni, i pastelli e le tecniche miste che compongono l’esposizione “Qui ci sei anche tu”, una raccolta che racconta le diverse fasi artistiche della braidese Maura Boccato. La mostra sarà visitabile a Palazzo Mathis, a Bra, fino al 25 febbraio.



Vari sono i temi rappresentati: paesaggi, immagini nate per illustrare raccolte di poesie e racconti, labirinti. Proprio a questi ultimi sono dedicate due delle sale espositive, in quanto costituiscono il tema di ricerca più recente dell’artista, che a partire dai suoi studi sulla mitologia greca ha approfondito e sviluppato questo tipo di soggetto. Le opere realizzate in tale ambito fino a oggi sono più di cento, alcune delle quali rappresentano un dedalo all’interno di abitazioni: una metafora artistica per raccontare come le difficoltà spesso siano all’interno di noi, nella nostra quotidianità, e non solo all’esterno.



“Nelle sale del palazzo sono esposte opere raccolte nel corso di esperienze e studi. Emergono differenti tecniche di realizzazione e di sperimentazione per esprimere contenuti dinamici. Durante la visita, scoprirete come le forme e i colori possano permettere di immergerci in un percorso che racconta della vita, di attese e sogni di ciascuno di noi, invitando le nostre anime a tenderci la mano”, spiega Boccato a proposito della mostra. Il titolo stesso è proprio un riferimento a questo tipo di immedesimazione, un invito a riconoscere qualcosa di noi stessi e degli altri all’interno delle narrazioni contenute nei quadri.



Nel corso della sua carriera, Maura Boccato ha esposto le sue opere in più di trenta città, sia in Italia che all’estero. Vive e lavora a Bra.

L’ingresso alla mostra è gratuito. Orari: lunedì, martedì, giovedì: 9-12,30 e 15-17,30; mercoledì e venerdì: 9-12,30; sabato e domenica: 15-18.

Maggiori informazioni presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni (0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it).