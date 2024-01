Il presidente Cirio sperimenta la nuova tratta Alba-Caselle [FOTO E VIDEO]

Venerdì scorso, 19 gennaio, la tratta era stata inaugurata alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini prima di diventare operativa il giorno successivo.

Questa mattina, venerdì 26, col convoglio partito alle 8.07 dalla stazione della sua Alba, il presidente della Giunta regionale Alberto Cirio ha voluto testare insieme ad alcuni amministratori locali la bontà del collegamento che da poco meno di una settimana e in un tempo di un’ora e 44 minuti, consente di partire dalla capitale delle Langhe, come anche da Fossano, e di arrivare a Caselle Torinese, sede dell’aeroporto internazionale "Sandro Pertini".

“Questo collegamento – commenta Cirio – è importante per Torino, ma anche per il nostro territorio, per le Langhe, per Bra e per Alba che fornisce un servizio ai suoi cittadini, ma che rappresenta anche una grande opportunità turistica”.

Cirio ha intrapreso il viaggio accompagnato dal Sindaco di Bra Gianni Fogliato, insieme all'assessore alla Mobilità braidese Daniele Demaria, alla consigliere provinciale Bruna Sibille, il consigliere delegato Viabilità Reparto Alba Massimo Antoniotti, e l'assessore albese al Bilancio Bruno Ferrero. Al suo arrivo lo ha accolto l'Ad di Sagat Andrea Andorno.

LA PARTENZA DA ALBA DEL GOVERNATORE CIRIO

GARDA IL VIDEO QUI:





Il servizio ferroviario metropolitano lungo le tratte, che collegano le sette linee da Fossano e le quattro da Alba a Caselle prevede fermate in tutte le stazioni. Sulla direttrice tra Alba e l’aeroporto viaggeranno 25 treni al giorno, tra Bra e l’aeroporto 27, tra Fossano e l’aeroporto 25.