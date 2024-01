Per i Vigili del Fuoco volontari di Dogliani 300 interventi nel 2023

Parla con calma, dosando le parole, e dal tono si percepisce tutta la soddisfazione per un gruppo "che ha lavorato molto bene nel 2023".

Maurizio Sappa, capo del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Dogliani. "L'anno appena concluso abbiamo effettuato circa 300 interventi, tra incendi, incidenti stradali, rimozione di nidi di calabroni e altre operazioni. Il gruppo è attualmente composto da 21 persone, ma stiamo cercando dei giovani volontari che siano desiderosi di dedicare tempo alla comunità. Devono avere la residenza in un raggio di cinque chilometri perché purtroppo non disponiamo di posti letto per ospitarli durante la reperibilità".

Sappa conosce bene l'ambiente, lavorandoci da 24 anni. "Il clima è buono e si lavora bene, anche a livello di attrezzatura e mezzi siamo completi. Tre anni fa ci è stata donata una nuova autopompa dalla Fondazione San Giacomo Charitable Foundation. E anche l'associazione Pompieri in Langa ci aiuta in ogni nostra necessità".