Saluzzo, l’Azione Cattolica ha eletto il nuovo Consiglio diocesano

Domenica 21 gennaio 2024, all'Oratorio Don Bosco di Saluzzo, si sono tenute le elezioni, per il rinnovo del Consiglio diocesano dell’Azione Cattolica della Diocesi di Saluzzo.

Dopo la santa Messa, presieduta da Monsignor Bodo, si sono tenuti i lavori assembleari, che hanno visto, oltre all’elezione dei nuovi membri del Consiglio, numerosi interventi e la discussione del documento assembleare, che guiderà l’Associazione, nel nuovo triennio 2024 – 2027.

Sono intervenuti, nel corso dell’assemblea, anche il Sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, la rappresentante dell’Azione Cattolica Nazionale ed esponente del FIAC (Federazione internazionale delle Associazioni di Azione Cattolica), Maria Grazia Tibaldi, e la rappresentante dell’Azione Cattolica Regionale, Patrizia Elia. Hanno partecipato Beatrice e Maurizio del MSAC (Movimento Studenti Azione Cattolica), sempre della delegazione regionale.

Si è trattato di un momento di ripartenza per l'Associazione saluzzese, che ha definito anche alcuni orientamenti per la sua azione nel triennio 2024-2027. Tra i concetti – chiave, che verranno sviluppati nei prossimi anni, si ricordano: la formazione, la preghiera, l’intergenerazionalità, l’importanza del tessere relazioni, per accompagnare non solo i Cristiani, ma anche tutti coloro che hanno bisogno di aiuto in questi tempi difficili.

Il nuovo Consiglio diocesano è composto dai rappresentanti dei tre settori (ACR, Giovani ed Adulti), da due rappresentanti del MIEAC (Movimento di Impegno Educativo dell'Azione Cattolica) e dai Presidenti delle associazioni parrocchiali, dislocate sul territorio.

I nomi dei componenti del nuovo Consiglio diocesano sono, per il settore ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi): 1) Aliberti Nicolas; 2) Barra Francesca; 3) Fenoglio Diego; 4) Policriti Francesca.

Per il settore Giovani, sono stati invece scelti: 1) Alemanno Carlo; 2) Debernardi Davide; 3) Gerardi Cecilia; 4) Silvestro Marta.

Per il settore Adulti, sono stati eletti: 1) Biscaro Bianca; 2) Manavella Monica; 3) Olivero Roberto; 4) Testa Luca.

I presidenti / le presidenti delle varie AC territoriali sono:

- per Saluzzo,Graziella Cavigliasso;

- per Torre San Giorgio, Giovanna Giordana;

- per Barge, Marco Gervasone;

- Per Sampeyre, Lionella Bonetto;

- Per Venasca, Valentina Rinaudi;

- Per Dronero, Lorena Falco;

- Per Busca: Bianca Biscaro;

- Per Piasco, Paola Bonetto;

- Per Verzuolo, Alida Acchiardi.

Entro quindici giorni si insedierà il nuovo Consiglio e, contestualmente, verrà eletto il nuovo Presidente diocesano.

Tra i futuri eventi, cui l’Associazione parteciperà nel 2024, si ricorda in particolare un viaggio a Roma, in occasione delle giornate della Presidenza Nazionale dell’Azione Cattolica (dal 25 al 28 aprile).

Come è stato ricordato, coloro che sono stati eletti sono chiamati ad essere al servizio delle rispettive comunità e della Diocesi intera, per realizzare e concretizzare appieno quanto è contento nel DNA dell’Azione Cattolica.

Cs