Prende la paletta per la pizza e aggredisce una famiglia: è successo al centro commerciale Grande Cuneo

Intervento della Polizia di Stato al Centro commerciale Grande Cuneo in via Margarita. Gli agenti delle Volanti sono stati chiamati a seguito di un violento litigio che ha coinvolto un uomo e una famiglia, contro la quale il soggetto, ora in Questura a Cuneo, si sarebbe scagliato.

In fase di chiarimento l'origine dell'alterco, che sarebbe per futili motivi. Pare che l'uomo abbia urtato una donna, suscitando la reazione dei di lei marito e figlio. Il soggetto avrebbe quindi preso al volo una paletta da una pizzeria da asporto e li avrebbe colpiti, dando in escandescenze.

Immediata la chiamata alle forze dell'ordine da parte del responsabile della sicurezza. L'uomo è stato portato via e al momento si trova in Questura, dove lo stanno ascoltando.